La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la Draft devrait être repoussée en septembre, Pat Beverley veut plus de communication

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La Draft devrait être repoussée en septembre

Toujours prévue pour le 25 juin, la Draft NBA sera évidemment repoussée, reste à voir à quelle date. Ce vendredi, lors du Board of Governors, le sujet sera discuté et visiblement, d’après Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, elle pourrait être reportée à début septembre.

On apprend également par la même source que la NBA envisagerait de mettre la période de la Free Agency avant la Draft, alors que cette dernière se déroule habituellement avant l’ouverture du marché des agents libres. On va suivre cela de près.

# Un format avec un tournoi play-in semble avoir la cote

La NBA réfléchit toujours au meilleur moyen pour reprendre sa saison. On joue un peu de régulière ? On passe directement en Playoffs ? Un format 1-16 ? Une phase de poules ? Les options sont nombreuses, avec du pour et du contre pour chacune. Jeudi, lors d’un call avec les managers généraux des équipes NBA, Adam Silver a pris un peu la température et voilà ce qu’il en est ressorti d’après Kevin O’Connor de The Ringer.

La moitié des GM sont pour un retour direct en Playoffs avec donc une annulation du reste de la saison régulière.

Un peu plus de la moitié des GM sont pour un format de Playoffs 1-16.

75% des GM sont en faveur d’un tournoi play-in pour déterminer les dernières équipes qualifiées en Playoffs.

25% des GM sont en faveur d’une phase de groupes qui remplacerait la fin de la saison régulière et le premier tour des Playoffs.

# Les joueurs pas chauds pour commencer directement avec les Playoffs ?

Commencer directement avec les Playoffs, ça peut paraître comme le scénario le plus logique mais les joueurs ne semblent pas très chauds à l’idée de repartir si brutalement. Voici ce qu’a déclaré Ramona Shelburne d’ESPN sur SportsCenter.

« Je pense que les joueurs NBA sont catégoriques sur le fait qu’ils ne veulent pas repartir seulement avec 16 équipes et directement en Playoffs. […] Après quatre mois d’arrêt, personne ne veut que le premier match soit un match de Playoffs. Ils ont besoin de temps pour retrouver leur rythme et l’alchimie au sein de l’équipe. Et puis il y a le risque de blessure. »

Adam Silver est probablement conscient de tout ça, et c’est effectivement un paramètre important à prendre en compte.

# Patrick Beverley veut plus de communication de la part de la NBA

Il y a quelques jours, la directrice de la NBPA Michele Roberts avait mis un petit coup de pression à la NBA en disant que ses joueurs avaient besoin de plus de certitudes. Récemment, sur SportsCenter, c’est Patrick Beverley qui a lâché une grosse décla en mettant en avant le soi-disant manque de communication de la Ligue.

« C’est triste d’apprendre les choses liées à notre boulot via Twitter. […] Nous voulons plus de communication. Faites-nous savoir ce qui se passe. Qu’on ait une reprise ou non, dites-le nous. Je mets au défi la NBA. On donne tout pour cette ligue, je pense qu’on mérite un minimum de respect et d’être au courant de ce qui se passe. »

Boum, voilà qui est dit. D’un côté, on peut comprendre sa frustration par rapport au manque d’infos mais de l’autre, on est dans une période d’incertitudes où il est toujours difficile de s’avancer.

Durant la même interview, Patoche a également indiqué qu’il allait rester très prudent et qu’il n’était pas encore très chaud à l’idée de retrouver le centre d’entraînement des Clippers.

« J’ai vraiment envie de jouer et je suis prêt. Je veux juste que les choses se calment un peu plus et reviennent à la normale avant de sauter dans des bains froids ou chauds et ce genre de choses. Je veux être préparé. Ce n’est pas par rapport à ma santé, mais par rapport aux gens avec qui j’interagis, les amis et ma famille. »

# Mais aussi…

Si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN, il y aurait certains bruits de couloir disant que la NBA souhaite mettre en place un scénario permettant aux Pelicans et donc à Zion Williamson d’intégrer la fameuse bulle, comme par exemple la phase de groupe à 20 équipes. « Certains pensent que c’est un moyen élaboré pour inclure Zion Williamson. Je ne dis pas que la NBA pense comme ça, mais j’ai entendu que peu importe le scénario, les Pelicans vont en faire partie. »

Si vous vous inquiétez de l’état de forme de Luka Doncic à cause de l’arrêt de la saison et son retour en Europe, Tim MacMahon d’ESPN a des nouvelles rassurantes : « J’ai posé des questions à des membres des Mavs et ils ont dit qu’il avait l’air en forme sur les calls Zoom. Il s’est entraîné. Il a même joué du basket pick-up en Slovénie. »

Le All-Star du Heat Bam Adebayo fait partie de ceux qui expriment leurs inquiétudes par rapport à une reprise de la saison NBA : « Comme Steve Nash à l’époque, il y a toujours des joueurs qui se lèchent les mains par habitude. D’autres essuient leur sueur avant de la mettre sur le ballon. Contrôler cela sera assez bizarre, car on se touchera tous. Et puis il faut penser aussi aux membres des familles avec qui nous serons en contact ». (Associated Press)

D’après The Ringer, la NBA souhaiterait éviter des entraînements de groupe au sein des équipes avant leur arrivée à Disney, où la situation serait plus facile à contrôler. Si c’est le cas, il ne devrait pas y avoir de vrai training camp dans le centre d’entraînement des différentes équipes comme cela avait été envisagé il y a une dizaine de jours.

Si aucun vote sur la suite de la saison n’est prévu vendredi lors du Board of Governors, il pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine d’après le co-proprio des Bucks Marc Lasry. (CNBC)

Après les commentaires de Damian Lillard sur la reprise de la saison, où il a dit qu’il rejouera uniquement si le format donne une vraie chance aux Blazers, Dan Orlovsky d’ESPN a qualifié Dame « d’enfant pourri gâté ». Lillard n’a pas du tout apprécié. « Mf fais gaffe à ce que tu dis. Mes origines, ma famille et la personne que je suis sont loin d’être pourries gâtées. » Et ça ne s’est pas arrêté là…