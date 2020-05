La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : qui est chaud pour une phase de groupes à la place du premier tour des Playoffs ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

Ces dernières semaines, alors qu’un retour de la NBA semble de plus en plus probable, les joueurs ont généralement indiqué leur volonté de reprendre la compétition. Michele Roberts, la directrice de l’union des joueurs, confirme ce sentiment, elle qui a commencé à s’entretenir avec eux cette semaine, équipe par équipe. « Les joueurs veulent vraiment jouer » a notamment indiqué Roberts. Et désormais, elle souhaite avoir plus de certitudes de la part de la Ligue « après deux mois et demi de What if ? » :

Ça tombe bien, la NBA devrait bientôt apporter des précisions sur les modalités d’une potentielle reprise, et la décision concernant la suite de la saison devrait tomber dans pas très longtemps. Pour info, le NBA Board of Governors va se réunir ce vendredi.

La NBA devrait reprendre, mais sous quelle forme ? Elle est surtout là la vraie question. Plusieurs hypothèses sont mises en avant depuis quelques jours, comme par exemple une reprise avec des Playoffs au format 1-16. On fait le point sur les dernières options envisagées par Adam Silver et sa bande.

Avec la NBA qui serait sur le point de reprendre sa saison aux alentours du 20 juillet, Marc Stein du New York Times indique que la Draft pourrait se faire en septembre. D’après lui, plusieurs équipes s’attendent à ce qu’elle se déroule à ce moment-là, avec ensuite une Free Agency qui commencerait le 1er octobre.

