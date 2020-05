Free Flow : la NBA de retour et des Playoffs 1-16, que doit-on en penser ?

La semaine dernière, nous avions déjà envoyé un petit Free Flow sur le retour potentiel de la NBA et les conditions dans lesquelles il pourrait être possible de revoir du basket avant 2032. Toutes les informations et spéculations qui sont sorties lors des derniers jours nous ont poussé à continuer à détailler en trio les modalités d’une reprise de la saison qui semble de plus en plus possible !

La déclaration de Damian Lillard qui ne voit pas l’intérêt pour lui de jouer à Orlando si son équipe n’a pas une vraie chance d’aller en Playoffs. L’avis de Michele Roberts la directrice exécutive de l’Association des joueurs. La solution de Mark Cuban. L’idée de tester le format de Playoffs en 1-16, sans se préoccuper des conférences, vu que pour une fois le facteur déplacement n’est pas un frein. Les nombreuses options comprenant un bout de régulière et/ou un petit tournoi pour gagner les derniers spots de Playoffs à l’Est comme à l’Ouest. Autant de sujets qui génèrent des questions et qui nous rapprochent de plus en plus d’une décision ferme de la part des instances NBA : reprendre ou ne pas reprendre ? Telle est la question principale et si ça reprend, reste à voir les conditions sanitaires, sportives et financières les plus optimisées pour que cela soit une belle fête pour tout le monde de la balle orange…

Une décision devrait être prise bientôt. Si c’est une reprise de la saison 2019-20 qui est adoptée par la NBA, il faudra voir les conditions et les discussions ne sont pas près de s’arrêter sur ce sujet !