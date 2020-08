Apéro spécial Draft Lottery 2020 à 18h : c’est l’heure du débrief, parce qu’il y a aussi de l’actu NBA en dehors de Disney

Oui, nous sommes en mode Playoffs. Oui, nous avons tous les yeux rivés sur la bulle de Disney World. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu un événement toujours très attendu dans l’univers NBA, à savoir la Draft Lottery. Il faut qu’on en parle.

Les résultats sont tombés, et c’est donc les Minnesota Timberwolves qui auront le grand luxe (ou pas) de choisir en premier lors de la Draft NBA 2020, devant Golden State et Charlotte. Mais si on connaît l’ordre, un certain nombre de questions se posent également aujourd’hui. Les Warriors, tu gardes ton pick ou pas ? Les Wolves, quel choix ? Les Knicks, la corde ou pas ? Ça tombe bien, on va se poser tranquillement ce samedi soir pour discuter de tout ça avant le début des matchs de Playoffs. Ce sera l’occasion aussi de parler des équipes qui sont un peu tombées aux oubliettes ces derniers mois. Allez, rendez-vous sur la chaîne Twitch de TrashTalk, aux alentours de 18h, pour passer un bon moment entre drogués.

Apéro spécial Débrief de la Draft Lottery 2020 à 18h, c’est par ici

Le rendez-vous est pris, on va se mettre bien ! Alors préparez tout ce qu’il faut avant ce soir histoire de bien kiffer.