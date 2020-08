La Draft pourrait également être repoussée : Adam Silver joue la montre pour planifier la saison prochaine

Un board of governors réunissant (virtuellement) les proprios des franchises a eu lieu hier, pour discuter de la prochaine intersaison et de la saison 2020-21. Après que le boss Adam Silver ait annoncé le report possible du début de la saison prochaine, il est maintenant question également de retarder la Draft 2020 en plus de la Free Agency. La Ligue met les choses au clair, elle a besoin de temps pour planifier tout ça.

Vous commencez à comprendre le pattern : 2020 = changement de programme constant. La NBA est en train d’en faire l’expérience puisque les dirigeants des franchises, accompagnés d’Adam Silver, envisagent de repousser les dates de la Draft et de la Free Agency pour ensuite débuter la saison 2020-21 après le 1er décembre. Parce qu’on ne fait pas les choses à moitié chez l’Oncle Sam. La news vient comme souvent d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. Prévue pour le 16 octobre, la Draft pourrait donc elle aussi se tenir à une date ultérieure mais pour le moment, rien n’est décidé concernant tous ces événements de l’intersaison. Car oui, comme on peut s’en douter, tout cela a un but. Dadam ne laisse rien au hasard, puisqu’il cherche à gagner du temps pour trouver un moyen de faire revenir les fans dans les salles. Il l’a dit et répété, c’est sa priorité numéro 1.

ESPN Sources: Among the topics discussed on the NBA’s Board of Governors call with Adam Silver today: Delaying the mid-October NBA draft and start of free agency, and possible timeframes for starting the 2020-2021 season beyond current Dec. 1 date. No decisions yet. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 21, 2020

Mais pourquoi est-ce si important de ramener les supporters dans les salles ? Eh bah tout simplement parce que leur présence représente 40% des revenus de la NBA à travers la vente de billets et tout ce qui entoure l’expérience d’un match… voilà voilà. Une somme colossale qui doit susciter un mal de crâne constant à Adam Silver. Voilà le pourquoi du comment. De plus, ces délais devraient laisser plus de marge au commissionnaire pour analyser la situation sanitaire et ajuster le salary cap et la luxury tax pour la saison à venir. En bref, c’est un bordel sans nom pour les dirigeants de la Ligue qui doivent naviguer en plein brouillard pour trouver les bons changements à opérer. Ces derniers devront évidemment être négociés avec la NBPA (syndicat des joueurs) afin que personne ne soit lésé. Encore une fois, on n’aimerait pas être le cerveau d’Adam en ce moment.

Alors que les Playoffs continuent à nous régaler dans la bulle, dans les bureaux on est plus sur une ambiance heures supp + paracétamol. Si Adam Silver avait des cheveux, il se les arracherait devant la montagne de dossiers à gérer pour démarrer 2020-21 dans les meilleures conditions. Courage Adam, t’as réussi à faire une bulle NBA à Disney World, plus rien ne peut t’arrêter.

Source texte : Adrian Wojnarowski, ESPN