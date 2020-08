Terry Stotts confirme que Damian Lillard jouera le Game 3 : il n’allait quand même pas laisser ses potes dans la panade

Le coach des Blazers Terry Stotts a tenu à rassurer les fans de la balle orange – mais pas ceux des Lakers – en affirmant que son meilleur élément jouera bien le Game 3 malgré son doigt disloqué. Damian Lillard risque de porter une attelle mais il sera là pour qu’on sache s’il est possible d’envoyer des ogives avec une main en moins.

Durant le Game 2, les supporters n’ont pas eu le droit d’avoir le Dame Time en fin de match à cause d’une luxation de l’index gauche du principal intéressé. Pourtant, l’inquiétude n’aura pas duré plus d’une journée puisque Terry Stotts a tenu à casser tout suspense concernant la participation de son protégé à la prochaine rencontre de Portland face aux Lakers, primordiale étant donné que la série est à égalité 1-1. Privés déjà de Zach Collins pour le reste des Playoffs, lui qui a rejoint Trevor Ariza, Nassir Little, Caleb Swanigan et Rodney Hood sur la liste des absents, les Blazers vont devoir se mettre au diapason s’ils veulent créer l’upset face aux Californiens. Sans Lillard, l’exploit paraît complètement impossible mais les supporters peuvent désormais respirer avant le Game 3 de la nuit prochaine.

« Il suit un traitement aujourd’hui », a déclaré Terry Stotts via ESPN. « De multiples traitements tout au long de la journée. Je crois qu’il portera une attelle, mais il jouera. […] Honnêtement, ce n’est pas une surprise, on s’y attendait [concernant les propos de Lillard qui a également affirmé qu’il allait jouer, ndlr.]. À moins que ce soit un doigt cassé, et même là … Dame a joué malgré beaucoup de blessures. Et comme il s’agit des Playoffs, je ne pense pas que cela ait surpris qui que ce soit. Mais cela donne certainement le ton pour le reste de l’équipe »

Voilà qui pourrait donner un coup de boost après la lourde défaite du Game 2. Et ça symbolise encore une fois la résilience de ce groupe. Depuis quelques matchs, C.J. McCollum joue avec une fracture du dos, Jusuf Nurkic a joué et a sorti un match de mammouth le jour du décès de sa grand-mère, et Lillard ne veut pas laisser ses copains pour la suite des événements, même s’il doit porter une attelle pour tenir sa place. Les Blazers impressionnent par leur mental et c’est ce dont ils auront besoin pour faire quelque chose contre la bande à LeBron James. Même s’ils ne sont pas les favoris de la série, ils arrivent à faire douter aussi bien les bookmakers que leur adversaire.

L’état de Dame sera la clé de voûte de l’affrontement de samedi et s’il arrive à porter une nouvelle fois ses Blazers, son armée pourrait bien reprendre la main avant le quatrième acte de la série. Au pire des cas, si c’est compliqué de shooter du logo avec une main prise, colle-toi à la ligne des 3-points Damian…

