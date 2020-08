Zach Collins ne rejouera pas des Playoffs : fin de saison pour l’intérieur des Blazers, une saison qui aura duré onze matchs

Les Blazers ont eu du mal à y parvenir mais ils sont en Playoffs et regardent pour le moment les Lakers dans les yeux avec un score de un partout dans cette série du premier tour. Mauvaise nouvelle néanmoins, Terry Stotts devra faire sans son intérieur titulaire Zach Collins, absent depuis le début de la série et officiellement out toute la saison.

Zach Collins, ses cheveux parfaitement collés sur son casque et sa petite tête de premier de la classe avaient terriblement manqué à la saison des Trail. En effet, Z-Bo version Neuilly-sur-Seine avait du louper la totalité de la saison hors Orlando à cause d’une opération à l’épaule gauche. Son retour et celui de Jusuf Nurkic étaient attendus comme des facteurs X à la reprise, et… pas raté puisqu’ils auront permis avec l’aide gentillette de Damian Lillard d’arracher une place au play-in tournament contre Memphis, remporté après une grosse rencontre samedi dernier. Malheureusement, Adrian Wojnarowski nous a calé hier sa breaking news de la soirée sur son Twitter perso avec comme info principale… l’absence de Zachou pour le reste de la saison en raison d’une fracture de stress de la malléole. Shit.

Portland’s Zach Collins will require season-ending ankle surgery, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 21, 2020

Déjà que C.J. McCollum est touché au dos, que Lillounet a le doigt qui fait des siennes, que les Blazers sont également privés de Trevor Ariza pour raisons personnelles, de Rodney Hood pour une blessure au tendon d’Achille et de Nassir Little car il est trop petit, voilà donc qu’ils vont devoir faire sans un mec des plus solides à l’intérieur, contre des Lakers qui appuient plutôt pas mal sur ce secteur de jeu. En onze petites rencontres cette saison, Zach Collins a tourné à 7 points et 6,3 prises de moyenne, rien de bien fou mais un titulaire utile dans la rotation de Terry Stotts, spécialisé das les tâches un peu obscures et capable de faire chauffer de temps à autre son petit poignet. La date de son opération n’est pas encore connue, il part juste un peu plus tôt que ses coéquipiers en vacances, et son absence va sûrement confirmer la présence du rookie Wenyen Gabriel dans le cinq comme lors du Game 2, histoire de contrer l’expérience du duo JaVale McGee /Anthony Davis. Spoiler ? Ça risque de faire un peu court.

Les Lakers ont bien repris leurs esprits après leur mauvaise entame de Playoffs, et à 1-1 dans cette série 1 contre 8, on peut penser qu’une nouvelle absence d’un starter va mettre un coup à leurs adversaires. Au pire, Carmelo Anthony jouera poste 4, ça lui évitera peut-être les -5 en TTFL.

Source texte : ESPN