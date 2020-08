NBA Top 5 du jour : Fred VanVleet trouve ces Playoffs trop faciles, alors il se rajoute quelques difficultés

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Début de week-end tranquille. Pas de Top 10 mais plutôt un Top 5, on priorise l’excellence et on évite ainsi de nous fader des lay-ups tout claqués. On commence avec le Playoffs mode de Kawhi Leonard, celui qui va vous faire faire des cauchemars, puis on enchaîne avec son ancien teammate Fred VanVleet qui se rajoute une petite difficulté supplémentaire dans un premier tour tranquille : shooter du milieu de terrain. Kemba Walker rappelle ensuite à Al Horford qu’en 2020 il est désormais un poste 8, puis Landry Shamet se met bille en têt d’escalader à mains nues un building serbe. En quelle année avions-nous utilisé l’expression « bille en tête » ? Aucune idée, mais c’est bien en 2020 que Donovan Mitchell explose, et qu’il explose par la même occasion la air défense du Jazz.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour vivre l’Acte I Scène 6 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.