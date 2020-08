Adam Silver souhaite repousser la Free Agency et le début de la saison prochaine : les fans manquent à la NBA

En marge de la Loterie de Draft qui a récompensé les Wolves pour leur tanking, Adam Silver a fait un petit point avec les médias pour évoquer la prochaine intersaison. Deux grosses news sont à en ressortir puisque la Free Agency et le début de la saison 2020-21 devraient être repoussés. La NBA veut des fans dans les salles, ça tombe bien, les fans aussi.

Les Wolves qui repartent avec le premier pick, les Lakers qui reviennent à 1-1 contre Portland, il s’est passé pas mal de choses cette nuit en NBA. Parmi elles, Adam Silver a été interrogé concernant l’après-bulle et le début de saison prochaine. Le boss de la NBA a pu donner quelques nouvelles, et, comme certains avaient pu le prévoir, il y a des changements par rapport à ce qui avaient été annoncé. Bah oui, ce serait trop simple sinon. Au moment d’annoncer la reprise dans la bulle de Disney World, le patron de la Ligue avait indiqué que la saison 2020-21 pourrait démarrer le 1er décembre. Eh bien, plus maintenant. La date va sans doute être repoussée… mais jusqu’à quand ? Fin décembre ? Janvier ? Mars ? Beaucoup de rumeurs circulent mais aucune info précise n’a encore été divulguée. L’important pour la Ligue, c’est qu’il puisse y avoir des fans dans les salles afin de renouer avec les vraies ambiances NBA et faire rentrer de l’argent dans les popoches, quelque soit la date. C’est Rachel Nichols d’ESPN qui a relayé les propos du boss :

« Maintenant que nous travaillons sur la saison, je dirais que le 1er décembre me semble un peu trop tôt. Notre priorité numéro 1 est de ramener les fans dans les salles. […] En travaillant avec l’association des joueurs, mon sentiment est que si nous pouvons reculer un peu la date et augmenter nos chances d’avoir les supporters dans les salles, c’est ce que nous devons viser. »

Pour le patron, pas question de démarrer une nouvelle saison dans une bulle. La bulle d’Orlando, c’est sympa, mais sur une saison entière, c’est non. Et puis les fans sur Zoom, ça a quand même moins de gueule que le public en feu de la Little Caesars Arena… Mais ce n’est pas tout, la Free Agency devrait, elle aussi, être repoussée. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, elle devrait commencer plusieurs semaines après le 18 octobre, date à laquelle elle était initialement prévue. La Draft, quant à elle, devrait être maintenue au 16 octobre. À noter que la NBA est également en train de travailler en relation avec des instituts de recherche et des entreprises pharmaceutiques concernant l’avancée d’un potentiel vaccin qui permettrait un retour plus rapide des fans dans les salles. Ce qui est sûr, c’est que ça ne chôme pas dans les bureaux de la Ligue.

ESPN story on @TheNBPA preparing players for free agency getting pushed back several weeks from mid-October — along with the tentative Dec. 1 start of the 2020-2021 NBA season. https://t.co/n9rcFLoWhQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 20, 2020

C’est le gros point news de la journée concernant l’intersaison et la saison 2020-21. Ça reste encore un peu flou sur beaucoup de points mais les intentions d’Adam Silver sont claires, la saison prochaine doit se jouer avec les fans pour supporter leur franchise… et faire rentrer l’argent.

