La grande Lottery annuelle a parlé : le first pick 2020 part chez les Wolves, et les Knicks perdent même quand ils ne jouent pas

C’était le petit trou normand en cette quatrième soirée de Playoffs, une petite Lottery des familles histoire de déterminer, comme chaque année, qui serait la franchise autorisée par le hasard (et une saison 2019-20 claquée) à drafter en premier dans quelques semaines. Roulement de tambour… les Wolves sont les grands vainqueurs !

Les cancres de la saison en cours étaient évidemment plus que jamais branchés à leurs écrans cette nuit, pour une Lottery à distance mais pas sans importance. On parle de la Draft 2020 comme d’une cuvée relativement faible ? Bla, bla, bla, on ne va quand même pas se priver du bonheur de drafter en premier. Garder le choix ou l’échanger contre un steak plus consistant, voilà les questions que se poseront trente General Managers très vite, mais cette nuit c’est le destin qui frappait à la porte de quatorze d’entre eux. Les chances de chacun de repartir avec le gros lot ? Juste ci-dessous, commençons par le commencement.

Le focus était évidemment axé sur des Warriors sortant d’une saison off et possiblement renforcés avec un first pick, c’est quasiment de la triche tout ça, avec notamment l’exemple des Spurs 96-97 qui avaient récupéré Tim Duncan après une saison pourlingue, relançant ainsi deux décennies de domination. Mais ne bavassons pas plus longtemps, voici les grands vainqueurs de la nuit. En premier lieu ? Les Wolves évidemment, qui récupèrent donc ce first pick pour la première fois depuis… cinq ans, ça va en fait, et qui auront donc le délicieux choix de ploufer entre Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball ou même le fils de ma boulangère, même si le premier cité semble déjà avoir tapé dans l’œil d’un peu tout le monde. Les autres enseignements de cette Lottery ? La belle opération des Hornets et des Bulls à l’Est, des Warriors qui récupèrent donc le choix 2 et qui devront rapidement réfléchir à ce qu’ils veulent en faire (drafter ? Trader ?), et la mauvaise soirée des Cavs, des Pistons, des Hawks ou des Knicks, qui repartent tous avec un pick plus bas qu’espéré, alors que les Spurs pickeront pour leur part en 11, un rang suffisamment haut pour être noté.

Le plus gros trésor de la Draft 2020 ira donc aux Wolves, avec l’immense chance de pouvoir redevenir un chouïa compétitif un peu plus vite que prévu. Le temps des tractations peut commencer, les téléphones ne tarderont plus à sonner, et nous on peut se remettre sur notre soirée au basket. Il était cool ce trou normand, surtout à Minneapolis.