Lonzo Ball pourrait être échangé par les Pels : si c’est pour récupérer LaMelo, on n’imagine pas les futurs repas de famille

Arrivé l’été dernier en Louisiane au terme d’un trade du genre monstrueux incluant toute la jeune garde des Lakers contre le phénomène Anthony Davis, Lonzo Ball pourrait peut-être faire ses bagages en fin de saison, puisque qu’une rumeur fait actuellement état de la possibilité qu’il soit inclus dans un échange par la direction des Pelicans. Pour récupérer le petit frère ? Ça risque de s’annoncer explosif lors des repas de famille si tout ça se confirme.

Il fallait bien continuer à faire l’actualité côté New Orleans. Bon, on vous accorde qu’être sur le devant de la scène à cause d’une reprise totalement claquée au sol, c’est pas très glamour. En revanche, ça l’est un peu plus quand il s’agit de rumeurs d’échanges, car tout le monde y va de son pronostic : on a eu le droit à Anthony Davis chez les Knicks tous les ans, mais il n’est plus là cette année, et c’est Taj Gibson qui dirige le secteur intérieur de la Grosse Pomme. C’est bon, on a placé notre vanne quotidienne sur New York, donc retour au sujet. Selon Jay Williams, c’est bien Lonzo Ball que les Pelicans pourraient trader en cas de volonté de faire changer le visage de l’effectif. L’ancien joueur des Bulls désormais analyste chez ESPN, s’est exprimé dans l’émission KJZ et va même plus loin en annonçant que la direction de la franchise songerait à faire bouger son meneur pour récupérer le petit frère. Ce genre de rumeur qui va faire couler énormément d’encre, surtout si le daron des deux jeunes joueurs se permet sa petite déclaration sous LSD du type « LaMelo est meilleur que Magic à son âge ».

« J’ai entendu que New Orleans pourrait utiliser Lonzo Ball comme monnaie d’échange… »

Jay Williams is hearing that Lonzo Ball may be used as a trading asset in New Orleans (🎥 Keyshawn, JWill And Zubin) pic.twitter.com/HPiUVhNLDa — NBA Central (@TheNBACentral) August 21, 2020

Vous reprendrez bien une louche de drama familial ? Si tout ça se confirme, ce serait un énorme coup dur pour Lonzo : ton petit frère arrive en NBA, et ton équipe te fait directement bouger pour le récupérer. Bon, dans les faits c’est le business, mais avouez que ça la foutrait mal le soir de Noël, surtout s’il prenait à LaMelo l’envie d’offrir à son frangin un maillot des Pels. Plus sérieusement, l’aîné de la famille Ball pourrait effectivement, suite à une reprise complètement manquée et pour certains observateurs, un manque d’efficacité au shoot, retrouver son nom sur la liste des joueurs de NOLA disponibles sur le marché. Si un trade venait à avoir lieu, cela marquerait une volonté de renouveau à la création pour l’équipe. Avec le renvoi très récent d’Alvin Gentry, le poste de meneur est en plus clé, car il s’agit bien du premier relai du coach sur le terrain. Des précisions sur cette histoire pourraient donc arriver avec la venue d’un nouvel entraîneur dans le Bayou.

Difficile pour Lonzo de lire ces lignes, car c’est jamais super pour la confiance de se retrouver mêlé à des rumeurs de transfert. Néanmoins, il faut prendre avec beaucoup de pincettes toutes les rumeurs actuelles, et laisser agir le meilleur outil pour savoir quelles seront les décisions finales de part et d’autre : le temps.

Source texte : KJZ via NBA Central