Officiel : Alvin Gentry renvoyé par les Pelicans, il ne donnait pas assez bien le biberon à Zion

Woj bomb ! L’insider vient de nous annoncer qu’Alvin Gentry avait tout juste été renvoyé par New Orleans, alors que certaines rumeurs faisaient déjà état d’un potentiel changement sur le banc de l’équipe. Le technicien fait les frais d’une reprise complètement manquée par son groupe, mais laissera néanmoins derrière lui un bilan plutôt positif pour la franchise de Louisiane.

Allez next ! Ce renvoi d’Alvin Gentry, annoncé sur Twitter par Adrian Wojnarowski et son collège Andrew Lopez d’ESPN, marque la fin d’une ère à New Orleans. En effet, le chef du jeu des Pels était en place depuis 2015 et avait fait un travail assez intéressant avec son effectif, l’emmenant jusqu’à la sixième place de la Conférence Ouest lors de la saison 2017-18. Malheureusement, ce sera bien une autre tête qui sera chargée de tirer le meilleur du potentiel plutôt… énorme d’un groupe très jeune ne demandant qu’à prendre du galon. Parlons en d’ailleurs, d’expérience des joueurs, car ce pourrait être l’un des facteurs principaux qui a mené le GM David Griffin et son staff à cesser la collaboration avec Gentry. En effet, ne pas faire les Playoffs est une considérable perte de temps dans le processus d’acquisition d’expérience des Pelicans, puisque même s’ils n’auraient sans doute pas fait long feu face aux Lakers d’un King en mission, ils auraient néanmoins pu goûter à la post-saison pour la première fois en tant que collectif. Sachant que ce groupe, au prix de quelques ajustements, possède déjà certainement son ossature pour aller chercher du gros résultat, c’est au final assez préjudiciable.

New Orleans has dismissed coach Alvin Gentry, sources tell @_andrew_lopez and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 15, 2020

Maintenant qu’on a salué l’œuvre de ce bon Alvin, il faudrait peut-être se poser sur la personne qui pourrait le remplacer. Là-dessus, les sources des deux journalistes d’ESPN donnent déjà des noms qui seraient parmi ceux que la franchise souhaiterait faire venir dans le Bayou. Il y aurait Jason Kidd, actuellement assistant chez les Lakers, mais aussi Tyronn Lue et Kenny Atkinson, qui a lui sur son CV le travail fantastique réalisé chez les Nets en matière de construction de groupe. Seulement, les Nets et les Bulls sont eux aussi à la recherche d’un nouveau coach, la compétition risque ainsi d’être rude. Dans tous les cas, il faudra bien choisir qui prendra la relève car si le potentiel des joueurs est genre immense, les attentes le seront aussi, donc pas question de faire fuir une des pièces maîtresses du projet avant même qu’il n’arrive à son terme.

Changement de cap à New Orleans, qui marque la fin de l’époque construction de l’équipe. Maintenant ? Le nouvel entraîneur va devoir apprendre à ce groupe comment gagner, pour pouvoir ensuite l’emmener vers les sommets, tâche qui semble facile sur le papier mais qui réservera sans doute beaucoup d’embûches au futur technicien.

Source texte : ESPN