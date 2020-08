Damian Lillard nommé MVP de la bulle à l’unanimité : spoiler, pas demain la veille qu’il aura un successeur

La saison régulière étant officiellement terminée, on attendait avec impatience les fameux NBA Bubble Awards. Bingo, quelques minutes avant le tournoi play-in opposant les Blazers aux Grizzlies, les récompenses sont tombées et incroyable surprise, Damian Lillard a été élu MVP de la bulle, à l’unanimité s’il vous plaît.

Alors ça vraiment, on ne s’y attendait pas dis donc. C’est vrai quoi, il a quand même été assez discret le Dame. Lors du dernier match face aux Nets, il n’a même pas atteint les 45 points, une prestation décevante pour le sniper des Blazers. Allez, on arrête les blagounettes et on reprend notre sérieux. Shams Charania de The Athletic a annoncé la nouvelle : Dame D.O.L.L.A. MVP de la bulle floridienne, c’est évidemment tout à fait logique et mérité, sans manquer de respect à Devin Booker et ses superbes performances au sein d’une équipe de Phoenix admirable. Mais ce qu’a réalisé Lillard chez Mickey durant les huit seeding games, c’est tout simplement à ranger dans la catégorie all-time. Huit matchs, 37,6 points de moyenne, 9,6 passes décisives, 4,3 rebonds, 1,4 interception, tout ça avec un pourcentage de réussite au tir de 49,7% dont 43,6% du parking et 88,8% aux lancers francs. Des chiffres sensationnels, mais surtout des chiffres qui ont permis aux Blazers d’accrocher le Top 8 de l’Ouest et donc une position favorable pour le tournoi play-in, étape obligatoire pour se qualifier en Playoffs. Derrière son leader, Portland a effectivement remporté six de ses huit matchs, tout ça malgré un calendrier assez tendu puisque les hommes de Terry Stotts sont allés battre Memphis, Houston, Denver, Philadelphia, Dallas et Brooklyn.

NBA Bubble Awards for seeding games: MVP: Portland’s Damian Lillard

Coach: Phoenix’s Monty Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2020

Dame a particulièrement marqué les esprits après s’être planté face aux Clippers il y a une semaine. Deux lancers francs ratés en toute fin de match, des moqueries venant du banc de Los Angeles, du trashtalking sur les réseaux, il n’en fallait pas plus pour véritablement lâcher la bête. Car à partir de là, c’est une véritable tornade qui s’est abattue sur Disney World. 51 points contre les Sixers, puis 61 dans le match suivant face aux Mavericks, et une perf à 42 points et 12 assists contre les Nets pour terminer, put some respect on his fuck*ng name ! Damian Lillard a vraiment tout fait pour porter son équipe jusqu’au play-in. C’était Dame Time tous les soirs, et pendant tout le match. Son tir du logo face à Brooklyn a montré à quel point il était indéfendable, mais c’est surtout son énorme leadership qui lui permet aujourd’hui de repartir avec le titre de MVP de la bulle. Il était sur tous les fronts et sous son impulsion, les Blazers ont réussi à arracher des victoires alors que c’était parfois mal embarqué. +3 contre Philly, +3 contre Dallas, +1 contre Brooklyn, ça aurait pu basculer de l’autre côté et une seule défaite en plus aurait été synonyme d’élimination pour les Blazers. Mais Dame D.O.L.L.A. n’est pas venu à Orlando pour perdre son temps, et faire ses valises avant même les Playoffs était tout simplement inconcevable pour lui.

Damian Lillard MVP de la bulle, c’était attendu après le finish tout simplement incroyable du leader des Blazers. Maintenant, l’objectif, c’est la qualification en Playoffs pour ensuite faire mal aux Lakers, leaders de la Conférence Ouest. Le genre de challenge que Dame D.O.L.L.A. aime tout particulièrement.

Source texte : The Athletic