Officiel : Jim Boylen viré par les Bulls, le 14 août is a new jour férié à Chicago !

La breaking du jour nous vient de Chicago ! Oui, l’actu de la NBA ne se résume pas à la bulle d’Orlando car on apprend aujourd’hui que les Bulls ont enfin décidé de virer leur coach Jim Boylen. On se demande encore pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, mais au moins c’est chose faite.

Alléluia ! À défaut de pouvoir observer leur équipe préférée du côté de Disney World, les fans des Bulls viennent d’apprendre une nouvelle qui va très probablement leur donner le sourire. Parce que oui, ça y est, Jim Boylen n’est plus à la tête des Taureaux de Chicago. La nouvelle est tombée aujourd’hui par l’intermédiaire de Shams Charania de The Athletic, qui vient de rassurer toute une communauté très inquiète à l’idée d’imaginer une année supplémentaire avec le chauve aux commandes. En même temps, y’avait de quoi flipper. Plusieurs mois après la fin de saison, Boylen était toujours en place et d’après certaines rumeurs récentes, il existait un scénario dans lequel la franchise de l’Illinois conserve l’entraîneur de 55 ans. Mais non, le nouveau boss des Bulls Arturas Karnisovas a finalement estimé qu’il fallait passer à autre chose. Logique on a envie dire. Outre les mauvais résultats sur le plan purement comptable, les Taureaux version Boylen ayant proposé un bilan claqué de 39 victoires pour 84 défaites, le coach ne semblait tout simplement pas être l’homme de la situation pour guider les Bulls dans leur processus de reconstruction. Souvent critiqué pour ses choix, ses rotations très douteuses et ses temps-morts WTF, Boylen ne semblait pas non plus avoir de légitimité auprès de ses joueurs. Quand vous avez un rookie comme Daniel Gafford qui dit en pleine session jeu vidéo sur Twitch, « Je l’aime pas trop, il doit s’améliorer sur certaines choses, en tant que personne et en tant que coach », ça veut quand même dire pas mal de choses. On imagine que Zach LaVine doit être bien content aujourd’hui.

Une bonne chose de faite donc. Maintenant, la grande question concerne évidemment son successeur. Le nouveau management des Bulls a un choix crucial à faire dans son projet de reconstruction. Les Bulls riment avec médiocrité depuis trop de saisons et il va falloir faire le bon choix pour faire progresser cette jeune équipe où le potentiel est quand même intéressant avec les Zach LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., Coby White & Cie. Est-ce qu’on a déjà des noms pour prendre la place de Jim Boylen ? Oui, Adrian Wojnarowski d’ESPN est là pour nous donner quelques pistes. Parmi les candidats potentiels, il y aurait notamment l’ancien entraîneur des Nets Kenny Atkinson, un blaze qui donne sûrement envie aux fans des Bulls. Car même si l’aventure s’est terminée brutalement avec les Nets en mars dernier, Atkinson a joué un rôle majeur dans le redressement de la franchise de Brooklyn et est réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs. Outre Kenny, le Woj a également balancé le nom de plusieurs assistants, à savoir celui de Denver Wes Unseld Jr., le fils de la légende Wes Unseld, ainsi qu’Adrian Griffin (Toronto) et Darvin Ham (Milwaukee). Le processus pour recruter un nouveau coach vient officiellement de démarrer, on verra qui aura la lourde tâche de remettre les Taureaux sur le droit chemin, à savoir celui des Playoffs.

Fans des Bulls, profitez bien de cette journée, probablement la meilleure depuis la fin de l’ère GarPax. La franchise de Chicago passe définitivement à autre chose et on espère pour les Taureaux que ce changement sera synonyme de retour vers une certaine forme de respectabilité.

