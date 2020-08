Air Jordan 6 x Quai 54 Alternate : un mois après sa jumelle, en version crépuscule

On est vraiment gâté sur cette fin d’été, puisque Jordan et le Quai 54 nous proposent une nouvelle version de la Jordan 6 sortie il y a un mois dans le cadre de la collection annuelle entre les deux poids lourds du basket. Cette fois, c’est une robe plus froide mais pas moins estivale qui habille le modèle. Allez, avec les journées qui raccourcissent, profitez des derniers couchers de soleils avec les Air Jordan 6 x Quai 54 Alternate, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On pense même aux journées de fin d’été chez Jordan Brand, et on prolonge aussi les festivités du Quai 54, initialement prévues en juillet. Pas d’événement d’organisé ? Tant pis, mais du coup on va quand même faire la fête pendant deux mois à coups de paires de chaussures originales et comme toujours, adaptées parfaitement à la saison. Eh oui, c’est bien une nouvelle masterclass que nous proposent les designers du Jumpman, avec cette nouvelle AJ6, une version alternative mais pas moins réussie de l’originale, sortie il y a quelques semaines. Empeigne en cuir beige clair haute qualité, on ne lésine pas avec le standing chez Michael. Motifs géométriques violets, mauves, roses foncés et noirs, ça sent très bon les cocktails au coucher de soleil tout ça, mais attention à ne pas tâcher la chaussure. Sur la languette, renfort violet avec le Jumpman et le logo du Quai 54 présents, histoire de rappeler qui est à l’origine de ce bijou. On les retrouve aussi au niveau du talon, pour que tout le monde soit bien informé. Enfin, la semelle intérieure est, comme sa jumelle, habillée du motif qu’on retrouve par empiècements à l’extérieur.

La fiche

La grande sœur : les Air Jordan 6 x Quai 54, la version soleil de juillet de la doublette.

On les imagine déjà à ses pieds : Bronny James, quand il viendra voir papa détruire tout le monde dans la bulle.

L'occasion parfaite pour les porter : un playground en bord de mer, au coucher de soleil.

On aime : une version rafraîchissante, et très estivale.

On aime moins : c'est du Jordan donc ça pique un peu niveau prix, mais quand on aime on ne compte pas.

Les Air Jordan 6 x Quai 54 Alternate sont disponibles au prix de 189,99€ sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Bon, qui va tenter le mix entre les deux paires pour faire honneur à l’ensemble de l’été ?

Source : Jordan Brand