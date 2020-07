Normalement, au mois de juillet, le streetball revêt sa plus belle tenue et vient faire la fête à Paris. On parle bien sûr du tournoi Quai 54, qui fait office de championnat du monde de la discipline. Cette année, même si l’événement n’aura pas lieu, une collection à vu le jour en partenariat, comme d’habitude, avec Jordan Brand. On aura donc le droit de célébrer la balle orange sur nos playgrounds locaux, grâce à une toute nouvelle version Quai 54 de la Air Jordan 6, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Chaque année depuis 2002, ça ne se fait pas de cadeau à Paname pendant la saison estivale. Pendant que certains s’envoient des glaces trois boules supplément chantilly du côté du remblai des Sables d’Olonne, d’autres passent leurs journées à faire brûler le bitume de la capitale au rythme de dribbles et de alley-oop dunks endiablés. Où est-ce qu’on peut se mesurer à ces fous furieux nous demanderez-vous ? Et bien c’est au Quai 54, le championnat du monde de streetball, que vous pourrez voir en vrai ces matchs à l’intensité aussi élevée que la température d’une après-midi de juillet. Bien sûr, pour que la fête soit complète, des joueurs NBA de passage en Europe viennent assister à l’événement, au même titre que des rappeurs et autres artistes musicaux, qui posent pour les spectateurs présents les couplets les plus écoutés du moment. On n’oublie pas non plus les concours de dunks et de 3-points, pour finir d’achever les panneaux qui n’avaient pas demandé à prendre aussi cher en aussi peu de temps. Une célébration de la balle orange qui ne laisse pas indifférent chez Jordan Brand, partenaire officiel du tournoi, qui nous offre chaque été une collection spéciale en lien avec cet amour de Paris pour le streeball. Cette année, c’est une version spéciale de la Air Jordan 6 qui est proposée par la marque de His Airness. Une chaussure en cuir premium de couleur crème, légère à porter en cette saison estivale. Bien sûr, ce ne serait pas une paire estampillée Quai 54 sans ces fameux détails en rappel aux motifs présents sur les terrains accueillant les meilleurs streetballers du monde entier. Ils habillent donc, en plus d’une partie de l’empeigne, la semelle intérieure. De ce côté là, on opte chez Jordan pour des couleurs chaudes : jaune, blanc, marron clair. Comme d’habitude, le logo officiel de l’événement côtoie le Jumpman sur la languette, et pour cette version, le Nike Air au niveau du talon.

La fiche :

La grande soeur : La Air Jordan 6 PSG, quand le Jumpman déclare sa flamme à Paris, mais dans une autre discipline.

La Air Jordan 6 PSG, quand le Jumpman déclare sa flamme à Paris, mais dans une autre discipline. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook, pour aller taper un petit street le soir chez Mickey, avec ses coéquipiers.

Russell Westbrook, pour aller taper un petit street le soir chez Mickey, avec ses coéquipiers. L’occasion parfaite pour les porter : Une sortie pour aller voir si ça ball hard au playground du coin.

Une sortie pour aller voir si ça ball hard au playground du coin. On aime : Chaque année, Jordan nous surprend avec une collection toujours originale.

Chaque année, Jordan nous surprend avec une collection toujours originale. On aime moins : C’est du Jordan en édition limitée, ça va partir très vite.

Les Air Jordan 6 Quai 54 sont disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au tarif de 189,99€. Que vous souhaitiez simplement flâner ou bien faire fumer le goudron avec, dépêchez-vous de vous les procurer, car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Source : Jordan Brand