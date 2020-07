LeBron James et Anthony Davis en load-management pour la pré-reprise : il y aura Gérard pour faire le boulot

Comme les 21 autres équipes invitées pour terminer la saison en Floride, les Lakers vont démarrer leur pré-reprise la semaine prochaine. Frank Vogel ne devrait pas forcer sur ses stars, pour revoir LeBron James et Anthony Davis il va encore falloir patienter un tout petit peu.

La reprise de la NBA, c’est pour très bientôt. Le bout du tunnel est proche. Mais à partir de la semaine prochaine, l’heure de l’apéro a sonné. Dès mercredi, la pré-reprise va débuter pour les 22 franchises invitées à Orlando. L’occasion d’admirer les pertes de poids certains, les progrès individuels et collectifs des autres et de constater si Ben Simmons est bien devenu Steph Curry pendant la longue pause provoquée par le virus. Chaque équipe aura trois rencontres à disputer, pour bien remettre les machines en route et être prête pour la véritable reprise (le calendrier complet, c’est par ici). Ainsi, nous aurons le privilège de voir les premières minutes du GOAT sous le maillot des Lakers, Gérard is back ! Et aussi le moment pour Frank Vogel de réfléchir à ses rotations pour le redémarrage, sans Avery Bradley ni Rajon Rondo. Cependant, le coach est prudent et ne veut prendre aucun risque avec ses leaders. LeBron James et Anthony Davis pourraient donc manquer l’intégralité des scrimmages pour avoir une semaine supplémentaire pour s’acclimater à l’ambiance chez Mickey. Le tandem devrait être présent pour le premier match, mais on ne devrait pas voir le King et The Brow sur le parquet pour les trois rencontres. Frank Vogel précise que la décision n’est pas définitive. On ne sait pas encore pour Jared Dudley, lui qui passe la majeure partie de son temps dans les cantines de l’hôtel.

Frank Vogel says it’s « unlikely » that LeBron James and Anthony Davis play all three scrimmages next week, but that hasn’t been finalized and they could play all three. — Kyle Goon (@kylegoon) July 17, 2020

« Frank Vogel a expliqué qu’il était « peu probable » que LeBron James et Anthony Davis participent aux trois matchs amicaux la semaine prochaine, mais ce n’est pas définitif et ils pourraient jouer les trois quand même. »

Le programme est plutôt cool. Premier match jeudi face aux Mavericks. Puis des confrontations face au Magic (25 juillet) et un dernier match face aux Wizards (27 juillet). L’objectif est évidemment de faire jouer un maximum de joueurs, tout en pensant à la préparation des Playoffs. Il est inutile de rouiller trop vite son duo de stars, ou pire de les faire redémarrer de manière trop brutale. La saison régulière et ses huit matchs à jouer devraient servir de véritable préparation pour les hommes de Vogel. Puisque la première place à l’Ouest est quasi-assurée. BronBron et Davis retrouveront un temps de jeu normal dès la reprise, histoire d’être prêts pour les Playoffs. Cependant, le coach des Lakers n’est pas du genre à surveiller le temps de jeu. L’ancien des Pacers connaît la musique et sait qu’il doit instaurer une mentalité de winner. Pré-saison, saison régulière ou Playoffs, le mot d’ordre c’est gagner. Et puis on ne s’inquiète pas, le duo de MVP Smith – Caruso devrait faire le boulot…

Pas de stress pour les fans Californiens. Petite préparation donc, mais nul doute que le tandem James – Davis devrait envoyer du lourd dès la reprise. Il y a un titre à aller chercher messieurs !

Source texte : Bleacher Report