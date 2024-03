LeBron James a dépassé les 40 000 points en NBA contre les Denver Nuggets ce samedi. Un exploit retentissant qui ne semble pas être le dernier objectif dans les cordes du King. À 39 ans, le joueur des Los Angeles Lakers en a encore sous la pédale et pourrait réaliser de nombreuses choses dans la Grande Ligue.

LeBron is 39, this fuckery will go on for much longer, thank god.

Toujours plus de joaillerie :

L’amour de LeBron James pour les bagues est toujours là, la flamme ne s’est pas éteinte après 2020. Remporter des titres reste la priorité individuelle de l’enfant d’Akron. Si à l’heure actuelle, le voir soulever un nouveau trophée Larry O’Brien n’est pas simple à imaginer au vu du classement de ses Lakers, il ne faut jamais sous-estimer une équipe de LeBron James en Playoffs. Surtout lorsque Anthony Davis est également de la partie. L’année dernière, les pourpre et or s’étaient rendus jusqu’en Finales de Conférence alors qu’ils sortaient pourtant du Play-In. Le joueur de 39 ans est en fin de contrat cet été (avec une player option toutefois) et rien ne dit que le montant de son prochain sera aussi élevé que celui actuel, surtout s’il venait à faire des sacrifices pour jouer avec son fils. Une marge financière éventuelle qui pourrait aider sa prochaine équipe à mieux l’entourer et à redevenir un contender. Sa carrière est encore longue alors pourquoi pas ?

Une bague sur chaque doigt, en NBA on appelle ça une Kobe Bryant, dans d’autres contextes, on appelle ça un coup de poing américain.

La chasse aux points :

LeBron James est le meilleur marqueur de la NBA depuis un petit peu plus d’un an. Chaque panier marqué est un nouveau record et le rapproche de sphères que l’on avait jamais imaginé auparavant. Maintenant que les 40 000 puntos sont dans l’escarcelle, on se demande à quel point elle peut encore grossir. 45K ? 50K ? Cela paraît utopique. Mais même Thomas More n’aurait pas pu écrire la carrière de LeBron James et en définir les limites. Avec lui, ce qui est impensable finit bien souvent par nous obséder quelques mois plus tard. Avec lui, les paniers s’enchaînent aussi facilement que les années. Avec lui, on ne se lasse jamais d’être impressionné. Alors jusqu’à ou va t-il pousser cette barre ? Jusqu’à quand ? Jusqu’à comment ? Non, là ça ne veut plus rien dire. Plus ou moins comme le reste de ce paragraphe d’ailleurs.

Bronny, Bryce et ses petits-enfants :

L’Objectif majeur de cette fin de carrière. Jouer avec ses enfants. Quelques chose qui n’a encore jamais été réalisé dans la Grande Ligue. La plupart du temps, du fait d’un manque de longévité du papa, d’autres fois car le fils est plus à l’aise pour sortir avec la femme de l’ancien coéquipier de papa que pour jouer au Basket-Ball. Trêve de larcin. LeBron James a toujours déclaré que son rêve était d’évoluer avec Bronny en NBA et ce n’est pas loin de devenir une réalité. Si le fiston connaît une saison compliquée du côté de USC, il est éligible à la Draft dès cette année et il est évident qu’une équipe tenterait le pari pour tenter d’attirer le papa dans sa franchise. Surtout que Bronny semble également avoir des qualités notamment de défense et de drive. S’il ne se présente pas en 2024, mais plutôt en 2025, LeBron l’attendra très probablement. Il semblerait qu’il veuille même signer un nouveau contrat sur le long terme en NBA. Et en 2026, c’est le deuxième fiston, Bryce, qui sera éligible. Or selon de nombreux observateurs, il serait encore plus talentueux que Bronny. Il est en tout cas déjà plus grand. Alors avec combien d’enfants le King va t-il jouer lors de sa fin de carrière ? Dans quelle équipe ? Va-t-il attendre ses petits enfants en 2045 ? Est-ce que si c’était mon papa, j’aurais ma place en NBA malgré ma légère surcharge pondérale et ma vitesse de scooter bridé après un passage à la casse ?

Paris (et Lille) 2024 :

“Gare du Nord en juillet, les (rares) cheveux en pagaille. Comme une boule au ventre qui le tend, qui le tord, et Paris qui s’éloigne. Tout à coup le voilà, en plein milieu de Lille. Qu’elle est petite pour lui cette ville du Nord où on se caille les miches. Eh Bam, eh Bam, où est Bercy ? Moi j’étais venu pour ça. Je veux pas, je veux pas, jouer à Lille. Je veux retourner chez moi. Eh Bam eh Bam, viens on s’enfuit. On se retrouve à Opéra, c’est là bas, c’est là bas, les Jeux olympiques.”

…

Malgré ce que cette parenthèse musicale laisse sous-entendre, les Jeux olympiques sont un objectif majeur de LeBron James, le dernier en sélection. La nouvelle Dream Team qui semble se construire se repose sur trois piliers, prêts à encadrer la jeune garde américaine pour la dernière fois, Kevin Durant, Stephen Curry et lui. Le King n’a plus gravi l’Olympe depuis 2012 et les J.O de Londres. Il a déjà remporté deux fois la compétition et a également décroché le bronze en 2004 avec les Etats-Unis, mais une dernière breloque pour alimenter la collection ne serait pas de refus.

Trois médailles d’or, pour la plupart des gens, on appelle ça un exploit, pour Michael Phelps, on appelle ça un lundi.

Les autres records en scread :

S’il joue encore deux années en NBA sans trop se blesser, LeBron James battra trois records historique de longévité. Il dépassera les 22 saisons de Vince Carter, les 1611 matchs de régulière de Robert Parish et les 57 446 minutes de Kareem Abdul-Jabbar. Il lui faudrait peut-être une année de plus pour essayer d’aller chercher la deuxième place du classement des meilleurs passeurs de l’histoire en dépassant Chris Paul (si lui venait à bientôt s’arrêter) et surtout Jason Kidd. En Playoffs, il détient déjà presque tous les records, mais il n’est pas encore détenteur de celui du nombre de triples-double … il lui en manque deux pour aller chercher Magic Johnson.

Las Vegas :

Un appel, un pied, une jonction des deux. On ne parle pas du prime d’Edinson Cavani ici, mais de ce que LeBron James fait depuis des années auprès d’Adam Silver. La légende veut sa franchise à Las Vegas. Si cet objectif semble concerner davantage son après carrière, Adam Silver a déclaré de nombreuses fois qu’une expansion prochaine de la NBA était possible et ce rapidement après la négociation des contrats télévisés qui auront lieu à l’été 2025. Alors si une équipe se crée dans le Nevada avant que le King n’ait mis un terme à sa carrière, pourquoi ne pas devenir le premier président de franchise / joueur de l’histoire. Un statut qui le rapprocherait de celui de Sasha Baron Cohen au Wadiya, certes, mais qui serait une transition de fin de carrière exceptionnelle pour lui. Vous vous souvenez de ses sélections d’équipe avec Kevin Durant au All-Star Game ? Imaginez les maintenant faire la même chose lors d’une draft d’expansion avec Las Vegas et Seattle. Le divertissement suprême.

Repeindre sa salle de bain à Toronto :

Il y a peu, LeBron James a déclaré qu’il ne savait pas s’il souhaitait avoir une fin de carrière sobre à la Tim Duncan, où un Farewell Tour à la Kobe Bryant … nous on sait. Et lors de sa tournée d’adieu, LeBron James visitera toutes les arènes NBA qu’il a sali pendant potentiellement 25 ans. Tous les fans qu’il a traumatisé soir après soir, série de Playoffs après série de Playoffs. Peu de légendes parviennent à réussir leurs sorties et c’est aussi un objectif à prendre en compte s’il souhaite réaliser la carrière parfaite de A à Z. Si la NBA était taquine, elle organiserait un ultime déplacement à Toronto pour que le King puisse y mettre 50 points pour la dernière fois de sa carrière. Si les Raptors voulaient bien signer DeMar DeRozan et Kyle Lowry avec un contrat de dix jours pour l’occasion afin que la fête soit parfaitement nostalgique …

Et vous quels objectifs imaginez-vous LeBron James accomplir avant la fin de sa carrière ? Et voulez-vous que l’on fasse la reprise complète de la chanson de Mentissa pour juillet prochain ? Alex au micro, Bastien à la guitare et Léonce au piano ? Non ? Dommage.

