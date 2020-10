Lakers champions NBA : un titre lourd de sens ! Apéro TrashTalk

Après avoir vécu ensemble et en direct le quatrième sacre de LeBron James avec les Lakers dans la nuit de dimanche à lundi, il fallait que l’on se pose sur les poufs pour analyser la performance des Purple and Gold avec un peu de recul. Allez, Apéro TrashTalk en commençant par applaudir bien fort l’équipe la plus titrée de NBA à égalité avec les Celtics.

Ils l’ont fait. Favoris dès le début de la saison sur le papier, les Lakers n’ont pas failli. Avec un roster cinq étoiles et même quelques renforts malins avant de rejoindre la bulle à Orlando (coucou Gérard), Los Angeles a dominé les débats sans trop transpirer pour rendre hommage à Kobe Bryant et remportant son premier titre depuis 2010. Trop seul et blessé l’année dernière, LeBron James a reçu un coup de main énorme d’Anthony Davis avec qui il forme le meilleur duo de la Ligue. Une première bague qui en appelle d’autres pour le monosourcil, une quatrième et autant de statuettes de MVP des Finales pour le King qui devient par la même occasion le premier joueur à obtenir ce trophée dans trois franchises différentes. Mais il ne faut pas oublier le supporting cast en commençant par Gérard et JaVale McGee. Cinq titres à eux deux et des t-shirts portés disparus depuis le dernier buzzer à la fin du quatrième quart-temps du Game 6 des Finales. Enfin, le Heat mérite aussi sa dose de louanges après un parcours incroyable réalisé au sein de la bulle dans le sillage d’un Jimmy Butler à son meilleur niveau en carrière et grâce à un Erik Spoelstra toujours parmi les meilleurs coachs du circuit.

