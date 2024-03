Devin Booker (cheville) absent 7 à 10 jours minimum

Touché à la cheville en fin de match contre les Rockets samedi soir, Devin Booker va manquer quelques matchs. Il ne rejouera pas avant 7 à 10 jours si l’on en croit la dernière update.

C’est Shams Charania (The Athletic) qui a annoncé la nouvelle ce lundi après-midi.

Initialement considéré comme “incertain” pour le match de dimanche contre Oklahoma City, Booker a finalement déclaré forfait et sera donc absent jusqu’à mi-mars.

7 à 10 jours d’absence pour Devin Booker minimum.

On va suivre de près les prochains matchs des Suns, la bataille à l’Ouest reste bien méchante.

Programme pour Phœnix : Denver, 2 fois Boston, Cleveland et Toronto… https://t.co/BxFpo6rNEM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Absent jusqu’à mi-mars, cela signifie que Devin Booker risque de manquer les cinq prochains matchs de Phoenix. Et quand on voit le programme à venir pour les Suns, on se dit que le timing est brutal.

5 mars : @ Nuggets

7 mars : vs Raptors

9 mars : vs Celtics

12 mars : @ Cavaliers

14 mars : @ Celtics

Les Suns n’avaient clairement pas besoin de ça alors qu’ils se battent pour éviter le play-in tournament à l’Ouest et qu’ils restent sur deux défaites consécutives (et quatre en six matchs). Phoenix voulait relancer la machine avec le retour de blessure de Bradley Beal, mais le Big Three sera une nouvelle fois privé d’un de ses membres.

Kevin Durant, Bealou, et l’ensemble de l’effectif des Cactus devront sortir le grand jeu pour limiter la casse sans D-Book.

Le play-in à l'Ouest si la saison s'arrêtait aujourd'hui.

😬😬 pic.twitter.com/HbmBS92EL8

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 4, 2024