Paris 2024 : Devin Booker, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton avec Team USA ?

Après l’annonce faite hier par The Athletic d’une très probable sélection de Jrue Holiday pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, voilà que d’autres noms sortent petit à petit. Le média parle aujourd’hui de Devin Booker, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton… mais aussi d’un intérêt pour Bam Adebayo et Anthony Davis.

L’équipe de Steve Kerr pour Paris 2024 se construit petit à petit. Après les “superstars” invitées presque automatiquement que sont Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum et Joel Embiid, voici donc que les noms “annexes” pressentis sont désormais évoqués. Si celui de Jrue Holiday n’a pas surpris suite aux déclarations de longue date de Grant Hill faisant état de la volonté de Team USA de compter le meneur des Celtics dans l’épopée des Jeux.

Selon @ShamsCharania et @joevardon, Devin Booker et Jrue Holiday seraient favoris pour rejoindre LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum et Joel Embiid dans la Team USA de Paris 2024.

Tyrese Haliburton et Anthony Edwards sont aussi attendus.

Pour les autres noms en revanche, c’est plus complexe. Devin Booker, Tyrese Haliburton et Anthony Edwards sont ainsi mentionnés comme étant “particulièrement considérés” par le staff de Team USA. Un trio au niveau très élevé, mais un trio d’extérieurs. Pour l’instant, Joel Embiid est le seul big man de formation du groupe, s’il participe bien sûr. The Athletic indique ainsi que les noms de Bam Adebayo et Anthony Davis pour étoffer la raquette des États-Unis. Aucune annonce officielle n’est encore faite, mais les informations du média trompent très rarement.

