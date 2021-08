Damian Lillard a joué blessé durant les Jeux Olympiques : ouais on sait, blessé au moral à cause de la Free Agency des Blazers

Faisant partie des stars américaines composant Team USA version 2021, Damian Lillard n’a pas vraiment rayonné durant ces Jeux Olympiques de Tokyo. La faute aux règles FIBA ? La faute aux défenses plus agressives et physiques ? Ou plutôt la faute à une… blessure ?

Visiblement, Dame D.O.L.L.A. n’était pas au top de sa forme au cours de ces JO. On voyait sur le terrain qu’il n’était pas à son meilleur niveau, et ceci s’explique peut-être par un bobo au niveau de l’abdomen. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, le sniper des Blazers a dû faire avec cette blessure tout au long de la compétition, une compétition qu’il a bouclée avec des stats de 11,2 points, 3,2 passes de moyenne et un clip de rap sorti, pour des pourcentages bien faiblards de 38,3% de réussite dont 34,3% du parking. Des chiffres forcément décevants pour l’un des meilleurs attaquants au monde qui a l’habitude d’enchaîner les ficelles dans son sommeil. Logiquement, ça devrait aider de pouvoir shooter de plus près grâce à la ligne à 3-points FIBA, mais visiblement si Dame ne shoote pas du logo ça le perturbe. Enfin bref, si certains prendront sans doute cette info avec des pincettes voire même comme une excuse pour expliquer ses perfs pas top, on tient quand même à signaler que Lillard n’est pas du genre à se cacher derrière une blessure. Il est plutôt du genre à persévérer, et c’est ce qu’il a fait à Tokyo. Et puis au final, il repart quand même avec la médaille d’or autour du cou, lui qui a planté quelques paniers importants en fin de match face aux Bleus lors de la finale de ce samedi.

Qu'il en profite car le retour à Portland risque d'être douloureux. https://t.co/PA5oMgX81u — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 7, 2021

Non, ce qui risque d’être vraiment dur pour Damien, c’est son retour à Portland. Parce qu’il va forcément tomber de haut le bonhomme. Alors qu’il passera dans un premier temps des examens supplémentaires pour vraiment être fixé par rapport à son bobo, on imagine qu’il aura ensuite une petite discussion avec le manager général des Blazers Neil Olshey, qui n’a rien trouvé de mieux que de recruter… Tony Snell, Cody Zeller et Ben McLemore à la Free Agency. Alors là franchement, bravo l’artiste. La franchise de l’Oregon fait partie des perdants de la Free Agency 2021 alors qu’elle devait trouver un moyen de rassurer Damian Lillard sur ses ambitions en améliorant l’effectif. On l’a entendu en conférence de presse depuis Tokyo, Lillard n’a pas l’air très emballé par le travail fourni, et on le comprend. Alors on n’a qu’une seule chose à lui dire : profite grand, savoure le champagne, parce que ce n’est pas à Portland que tu pourras à nouveau y goûter…

On surveillera évidemment l’évolution de l’état de santé de Damian Lillard, en espérant que ce ne soit qu’un petit bobo sans importance. On surveillera également l’état de son moral, car il pourrait passer d’un extrême à l’autre quand il quittera Tokyo pour retrouver Portland…

Source texte : The Athletic