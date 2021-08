NBA Free Agency 2021 – les mauvais élèves : focus sur ces trois équipes qui ont raté leur coup cet été

Quatre jours après l’ouverture de la NBA Free Agency 2021, la plupart des transactions sont derrière nous et on peut donc commencer à se mettre en mode analyse pour classer les gagnants et les perdants sur le marché des agents libres. Après les bons élèves, place aux moins bons, à savoir ces franchises qui ont plutôt foiré leur coup cette semaine.

New Orleans Pelicans

Après une nouvelle saison décevante et un énième changement de coach, les Pelicans ont pour mission de progresser très vite pour se retrouver dans la course aux Playoffs. Quand vous avez deux jeunots calibre All-Star avec Zion Williamson et Brandon Ingram, quand il y a déjà des bruits de couloir concernant une potentielle frustration dans le clan Zion par rapport à la gestion de la franchise, il faut absolument montrer que l’équipe va dans la bonne direction. Mais aujourd’hui, on ne sait pas trop justement dans quelle direction vont les Pels. Ils avaient réalisé un transfert avec les Grizzlies dans le but notamment de libérer du cap space afin de signer un gros meneur vétéran à la Free Agency, tout ça en récupérant le pivot Jonas Valanciunas (mais en perdant un premier tour de draft). Ok ça a du sens, sauf que la Nouvelle-Orléans est passée à côté du dossier Kyle Lowry, entre autres (ils étaient aussi sur Chris Paul notamment), et a également perdu Lonzo Ball, parti à Chicago dans le cadre d’un sign-and-trade (en échange, Tomas Satoransky, Garrett Temple et un second tour de draft sont arrivés). Alors certes, ça récupère le jeune Devonte’ Graham pour un assez bon contrat (47 millions sur quatre ans), mais ça reste décevant d’autant plus que NOLA a lâché un premier tour de draft dans le sign-and-trade impliquant l’ancien Hornet. Donc clairement, on ne peut pas dire que les Pelicans aient réalisé le recrutement qu’on attendait pour pouvoir frapper un gros coup l’année prochaine. Au contraire, on est un peu dans le flou et on se demande si tout ça ne va pas mal se terminer avec l’ami Zion.

Portland Trail Blazers

On n’attendait pas grand-chose, mais on est quand même déçus. Alors que Damian Lillard a mis un gros coup de pression sur les épaules de Neil Olshey ces dernières semaines, le manager général de Portland n’a pour l’instant pas réussi à faire bouger son effectif pour le meilleur. Certes, la marge de manœuvre est très limitée et on sait que ça sera compliqué pour les Blazers de réaliser un gros coup. Cependant, quand Dame jette un œil au recrutement de son équipe depuis Tokyo aujourd’hui, il voit Tony Snell, Ben McLemore et Cody Zeller, point barre. Dans le même temps, Carmelo Anthony est parti, Enes Kanter aussi. Autant dire que ça ne fait pas rêver du tout, surtout quand vous avez d’autres franchises qui se bougent pas mal (genre les Bulls) pour tenter de faire du bruit la saison prochaine. La prolongation de contrat de Norman Powell pour 90 millions de dollars sur cinq ans représente le point positif de cette intersaison, même si ce scénario ne représente aucune surprise. Les Blazers devaient le prolonger, Powell a eu son pactole, done deal. Au final, les Blazers ne sont pas plus avancés, alors qu’ils doivent avancer, peu importe comment. Si l’arrivée du nouveau coach Chauncey Billups ne se traduit pas par de meilleurs résultats collectifs qu’auparavant, c’est Damian Lillard qui demandera peut-être son transfert dans quelques mois voire quelques semaines…

San Antonio Spurs

Au revoir DeMar DeRozan, au revoir Rudy Gay, au revoir Patty Mills. On tient déjà à souhaiter bon courage aux fans des Spurs car la saison prochaine risque d’être la plus compliquée sur le plan des résultats depuis très très longtemps. Et ce ne sont pas les arrivées de Doug McDermott, Zach Collins et Bryn Forbes qui vont venir combler le vide. Ça parlait à un moment d’un sign-and-trade pour récupérer Lauri Markkanen, ce qui aurait pu représenter une arrivée intrigante, mais le Finlandais serait un peu trop gourmand sur son prochain contrat. Du coup, va probablement falloir se contenter de ça. Youpi ! Alors oui, on le sait, la franchise de San Antonio est désormais basée sur un noyau de jeunots qui représente le présent et l’avenir de l’équipe (Dejounte Murray, Keldon Johnson…), et faut dire que les Texans ont tout de même récupéré une contrepartie plutôt intéressante dans le sign-and-trade de DMDR (un premier tour de draft, deux choix de second tour, les vétérans Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu qui rentrent en dernière année de contrat). Mais ça reste assez violent comme Free Agency pour nos amis texans. Il va falloir s’y faire, les Spurs vont continuer leur série de saisons sans Playoffs, eux qui restaient sur 22 campagnes de PO consécutives avant que le monde ne bascule dans le WTF en 2020. Le point positif dans tout ça, c’est que ça devrait donner de grosses responsabilités à Keldon Johnson, qui pourrait bien exploser à partir de la saison prochaine.

Mentions

Derrière ces trois équipes, y’a quelques franchises qui ont eu du mal à nous convaincre, sans pour autant faire partie des cancres de la Free Agency 2021. On pense par exemple aux Dallas Mavericks, tout simplement parce qu’on attend toujours ce second créateur pour véritablement aider le phénomène Luka Doncic. L’intersaison texane n’est pas à jeter, on aime bien notamment la signature de Reggie Bullock et la prolongation de Tim Hardaway Jr., mais on n’a pas l’impression que les Mavs aient répondu à leur besoin numéro un. Les Boston Celtics, quant à eux, n’avancent pas non plus. L’ancien coach et nouveau manager général Brad Stevens bricole un peu en ce moment et même s’il ne fallait pas s’attendre à grand-chose au vu de la situation de Boston aujourd’hui, difficile d’être confiant concernant un retour au top des Verts la saison prochaine. Josh Richardson (dans un échange contre Moses Brown), Kris Dunn (contre Tristan Thompson) et Enes Kanter sont arrivés, mais la perte de l’agent libre Evan Fournier fait quand même mal, lui qui avait été recruté il y a quelques mois seulement via la grosse trade exception liée au départ de Gordon Hayward. Du côté des champions en titre de Milwaukee, on n’aime pas trop la perte du vétéran P.J. Tucker, surtout pour rejoindre Miami. P.J. a compté dans le run des Bucks vers la bague, désormais il va aider un concurrent de l’Est. Pas top ça. Enfin, on aimerait aussi voir les Sixers trouver une issue par rapport au dossier Ben Simmons car aujourd’hui, ils ne sont pas plus avancés qu’après leur choke en demi-finales de conf’, eux qui ont été plutôt discrets ces derniers jours.

D’accord ? Pas d’accord ? Vous pensez à d’autres équipes qui pourraient intégrer cette liste ? Si c’est le cas, c’est le moment de les balancer dans les commentaires. En tout cas, nous on a un peu de mal avec les franchises citées ci-dessus, à voir si la réalité du terrain confirmera tout ça dans quelques mois.