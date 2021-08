Free Agency 2021 : Reggie Jackson prolonge aux Clippers pour 22 millions sur 2 ans, Mr June reste à Los Angeles !

Deux ans de plus de Reggie Jackson pour les Clippers, deux ans de plus du patron de L.A en Playoffs (Paul who ?). Et une prolongation avec la manière pour l’ancien de Detroit qui passe d’un contrat minimum à 11 millions la saison et ça prouve à quel point L.A ne voulait pas le voir partir. Well done Mr June !

Enfin, on l’attendait, les Clippers ont prolongé Kawhi Leonard Reggie Jackson. Quand on a lu prolongation et Clippers dans le même tweet de notre cher Adrian Wojnarowski d’ESPN, forcément on a tous pensé à Kawhi, mais non, pas de news, et c’est finalement le troisième meilleur joueur des Clips sur ces Playoffs qui a prolongé pour deux ans chez les Californiens, pour 11 millions de dollars la saison. Michael Winger voulait absolument le conserver, et il a dû sortir le chéquier, mais au moins Reggie reste à la maison deux ans de plus, lui qui avait était récupéré de Detroit où il était en perdition. L.A voulait le voir rester, et nul doute que Reggie lui aussi était disposé à rester. En larmes après la défaite en Finales de Conférence, le meneur avait même remercié ses coéquipiers de l’avoir « sauvé »… les frissons. Comme quoi, l’épisode Clippers est sûrement l’une des meilleures choses qui soit arrivée dans la carrière, voire la vie, de Reggie Jackson. Cette prolongation a donc tout l’air d’un mariage de raison entre une équipe tombée amoureuse et un homme qui se sent enfin à la maison. Et quelque chose nous dit que ses Playoffs canon y sont pour quelque chose, league source tell.

Free agent G Reggie Jackson plans to sign a two-year, $22M deal to return to the Los Angeles Clippers as soon as allowable at 6 PM ET, agents Aaron Mintz and Erika Ruiz of @CAA_Basketball tell ESPN. The deal is the maximum LA can pay Jackson under CBA rules. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

On parle souvent de contract year pour les joueurs, cette merveilleuse période où les bonhommes en fin de contrat doivent tout donner pour re-signer un gros deal l’été. Eh bien, que dire de la saison de Reggie… si ce n’est que ses Playoffs furent encore meilleurs. Jusqu’en finales de conf’, le désormais surnommé « Mr June » grâce à cette grosse campagne de postseason avait signé une belle ligne de stats : 17,8 points, 3,2 rebonds et 3,4 passes de moyenne à 48,4% au tir, 40,8% du parking et 87,8% aux lancers-francs. S’ils ont échoué aux portes des Finales, le meneur de 31 ans aura réussi à step-up dès lors que the Klaw a dû quitter les siens pour blessure, en sortant plusieurs fois des matchs à plus de vingt points. Plusieurs fois, Reggie, au sommet de son art, aura été le facteur X de son équipe, décisif, serein, et tellement précieux dans le système offensif de LAC. Il revient de loin, il a confirmé qu’il méritait sa chance, et le résultat y est : Il aura obtenu sa prolongation, avec le gros contrat qui va avec. Peut-être trop payé pour certains, mais après tout, quand on aime, et les Clips l’aiment beaucoup, on ne compte pas.

On attend toujours des news de Kawhi, une photo, un SMS, quelque chose, mais en attendant, c’est un monsieur très important de la saison des Clippers qui vient de prolonger. La story est belle, le talent y est, Reggie aura fait mentir plus d’un détracteur, et honnêtement, on ne s’attendait pas à ça après une fin désastreuse aux Pistons.

Source texte : ESPN