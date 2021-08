Free Agency 2021 : Kawhi Leonard prolonge aux Clippers, les fans de Los Angeles peuvent souffler !

C’est une décision qu’on attendait avec impatience. Après plusieurs jours de Free Agency, le dossier Kawhi Leonard n’était pas encore réglé. Et même si une prolongation de contrat de la superstar avec les Clippers était largement attendue, encore fallait-il boucler l’affaire. C’est désormais chose faite. Le Fun Guy reste bien à Los Angeles !

Kawhi Leonard peut-il vraiment quitter les Clippers ? La question méritait d’être posée après que le principal intéressé ait décliné sa player option pour arriver sur le marché des agents libres. La question méritait d’être posée après l’épisode de sa blessure en Playoffs et les soi-disant différends entre son camp et le staff médical des Clips. D’après les rumeurs, Kawhi semblait prêt à écouter les arguments d’autres franchises, même si les Clippers restaient le grandissime favori pour prolonger leur star. Le scénario attendu s’est finalement confirmé ce vendredi soir, alors qu’on a déjà tous la tête à la finale des Jeux Olympiques cette nuit. Selon l’insider de Yahoo Sports Chris Haynes, Leonard a effectivement décidé de rempiler à Los Angeles, sa ville natale. C’est bon, les fans des Clippers peuvent souffler, même si on ne connaît pas pour le moment les détails de ce nouveau deal. Si ça se trouve, Kawhi va prendre un contrat court et reviendra sur le marché de la Free Agency dans pas longtemps. C’est une possibilité – parmi d’autres – qu’on ne peut pas exclure à l’heure de ces lignes, mais on ne veut pas gâcher le plaisir des supporters angelinos ce soir. Alors on va surtout retenir le retour de Leonard, arrivé en 2019 chez les Clips et bien décidé à rester chez lui, à la maison. Logique on a envie de dire, car on sait à quel point le bonhomme aime évoluer sous le soleil de Los Angeles.

En attendant les termes exacts, voir quel est le montant du contrat et sa durée, mais Kawhi ne BOUGE PAS DES CLIPPERS ! https://t.co/En1q2bV1eW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2021

C’est évidemment une grande nouvelle pour la franchise californienne, qui conserve son meilleur joueur et qui reste donc parmi les poids lourds de la Conférence Ouest. On parle d’une équipe qui est passée à deux petites victoires d’une qualification pour les Finales NBA 2021, tout ça sans Kawhi, blessé au genou lors des Playoffs. Là, avec le retour de Leonard mais aussi celui de Reggie Jackson, Nicolas Batum et Serge Ibaka, le coach Tyronn Lue garde en gros le même groupe que cette saison et il faudra donc continuer à compter sur eux dans le paysage du Wild Wild West. Alors évidemment, pas mal de choses dépendront de l’état de santé de Kawhi Leonard. Car faut pas oublier qu’il s’est déchiré en partie un ligament du genou durant les Playoffs et qu’il pourrait rater une bonne partie de la saison prochaine. Si peu d’infos ont été données par rapport à ça, on sait déjà qu’il faudra patienter avant de revoir les Clippers au grand complet sur le parquet. Mais aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs. Aujourd’hui, le proprio Steve Ballmer – qui a énormément investi sur le duo Kawhi Leonard / Paul George – peut souffler et conserver ses rêves de titre NBA. Et c’est bien ça le plus important.

Kawhi Leonard a décidé de rester chez lui à Los Angeles en prolongeant aux Clippers. On s’en doutait mais avec Kawhi, difficile d’être complètement serein tant que ce n’est pas signé. Désormais, la franchise californienne peut passer un été tranquille.

