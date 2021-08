Serge Ibaka reste aux Clippers : player option activée, retour à Los Angeles, c’est reparti pour un tour

Alors que le marché de la Free Agency s’ouvre officiellement demain, certains ont déjà pris leur décision concernant leur avenir. C’est le cas par exemple de Serge Ibaka, qui a décidé de prolonger l’aventure chez les Clippers via sa player option.

C’est officiel, Serge Ibaka portera à nouveau le maillot des Clippers la saison prochaine. Aucune surprise, c’était attendu, mais c’est désormais une certitude. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, l’intérieur vétéran de 31 ans a effectivement activé sa player option à 9,7 millions de dollars pour prolonger une année supplémentaire dans la Cité des Anges. Un choix logique pour celui qui a terminé la campagne 2020-21 à l’infirmerie à cause d’un gros bobo au dos. Arrivé chez les Clippers à l’intersaison 2020 à travers un deal de deux ans, Ibaka ira donc jusqu’au bout de son contrat avec la franchise californienne, où il devait apporter sa défense intérieure et sa capacité à écarter le terrain dans une équipe voulant jouer le titre. Pendant qu’il était opérationnel, l’ami Serge a plutôt fait le boulot cette saison (11,1 points, 6,7 rebonds, 1,1 contre, 51% au tir, 34% du parking) mais n’a joué que 41 matchs au total en régulière, et seulement deux en Playoffs. Si on a kiffé son défilé de mode pendant la postseason, on aimerait surtout le revoir sur les parquets car les Clippers ont bien besoin d’un profil comme lui pour espérer atteindre leurs objectifs.

Zéro surprise, Ibaka prend sa player option à 10 millions de dollars l’année. La vraie question : est-ce que ses soucis au dos vont se régler…? Les Clippers vont avoir besoin de lui. https://t.co/pgiQ4n6wwW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

En prolongeant à Los Angeles, Serge Ibaka se donne l’opportunité de rejouer le titre avec un salaire équivalent à une mid-level exception (il n’aurait pas obtenu plus sur le marché), mais espère surtout que son dos va coopérer la saison prochaine. On le sait, les bobos au dos, ça peut être très handicapant. Passé sur la table d’opération il y a deux mois, Ibaka ne reviendra peut-être pas à son niveau habituel, lui qui a déjà dépassé la trentaine et qui possède pas moins de 12 saisons NBA derrière lui. Ce n’est évidemment pas le scénario qu’on espère, mais il faut le garder en tête. En tout cas, son profil unique aux Clippers parmi les intérieurs fait de lui une pièce importante du collectif californien, sans compter son expérience et son passé de champion. Parce que oui, il ne faut pas l’oublier, il a fait partie du magnifique run des Raptors en 2019, aux côtés d’un certain… Kawhi Leonard.

Serge Ibaka et les Clippers, on repart pour une année supplémentaire. Choix logique pour le vétéran au vu de sa situation actuelle, on espère désormais qu’il va pouvoir retrouver les terrains et être productif pour aider les siens, qui auraient bien eu besoin de lui lors des derniers Playoffs.

