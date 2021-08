Jordan Why Not? Zer0.4 Olympics : Russell Westbrook n’est pas aux Jeux Olympiques, mais il a quand même une signature shoe pour l’occasion

Même sans être sur les parquets de Tokyo, Russell Westbrook offre la possibilité à ses compatriotes de le faire briller tout de même sur le terrain avec sa chaussure, aux couleurs des États-Unis. Si vous êtes fans de ce coloris qui fait très français, foncez sur les Jordan Why Not? Zer0.4 Olympics disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

La Jordan Why Not? Zer0.4 Olympics est un tout nouveau coloris du modèle de Russell Westbrook, la Jordan Why Not? Zer0.4, déjà bien connu par les fans de Jordan Brand ou du joueur. Et quand on pense au Brodie, on pense bien souvent à ses qualités athlétiques et sa vitesse. Ce modèle est donc parfait si, comme Russ, vous aimez galoper en transition. La Jordan Why Not? Zer0.4 est d’ailleurs le premier modèle qui intègre deux unités Zoom Air à l’avant du pied, pour permettre un amorti performant. Si vous sautez très haut, cette paire est celle qu’il vous faut pour atterrir de la meilleure façon possible. Et puis, même si vous avez la détente d’un Dirk Nowitzki en fin de carrière, c’est toujours mieux de bien retomber après un saut. Côté esthétique, comme son nom l’indique, La Jordan Why Not? Zer0.4 Olympics est destinée… aux Jeux Olympiques, elle arbore donc fièrement les couleurs de la France des États-Unis : le bleu, le blanc et le rouge. Si les couleurs sont trop foncées pour vous et ne font pas assez françaises, vous pourrez toujours les porter fièrement en guise de trashtalking ultime et d’arrogance à la française, puisqu’on est désormais la bête noire de Team USA. Au niveau de la forme, pas de surprise, le modèle fait très agressif (un peu comme Westbrook lancé en contre-attaque) avec sa forme et son design.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Jordan Why Not Zer0.4 Triple White, pour les fans du modèle qui préfèrent un style plus sobre et épuré.

la Jordan Why Not Zer0.4 Triple White, pour les fans du modèle qui préfèrent un style plus sobre et épuré. On les imagine déjà à ses pieds : le mec qui fait que parler anglais et se prend pour un américain au playground de chez toi. On le connait tous celui-là…

le mec qui fait que parler anglais et se prend pour un américain au playground de chez toi. On le connait tous celui-là… L’occasion parfaite pour les porter : un rendez-vous avec Joe Biden. Ça arrive pas tous les jours, mais sait-on jamais…

un rendez-vous avec Joe Biden. Ça arrive pas tous les jours, mais sait-on jamais… On aime : le coloris, qui nous rappelle évidemment les couleurs de la France.

le coloris, qui nous rappelle évidemment les couleurs de la France. On aime moins : le coloris, un peu trop foncé pour nous rappeler VRAIMENT les couleurs de la France.

Les Jordan Why Not? Zer0.4 Olympics sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90€. Le prix à payer pour gagner en vitesse et en explosivité.

