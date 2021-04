Jordan Why Not Zer0.4 Triple White : Russell Westbrook nous lâche du gros, et on ne parle pas de ses tomars

Avec le beau temps qui pointe le bout de son nez, rien de mieux que d’aller flex dans vos dix kilomètres avec la Jordan Why Not Zer0.4 Triple White – une paire parfaite à porter avec la nouvelle collection printemps/été. La marque de son Altesse Jordan nous réserve encore du lourd et c’est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Beaucoup de joueurs NBA ont des collabs avec la marque iconique de Michael Jordan. C’est au tour de Russell Westbrook de nous sortir un modèle bien propre à lui. S’inspirant des individus et des communautés qui ont marqué sa vie, la Jordan Why Not Zer0.4 Family célèbre cette idée essentielle : la vie consiste à garder le lien avec ceux que l’on aime. Avec ses couleurs vives et sa collaboration FACETASM, la Jordan Why Not Zer0.4 a presque exigé un public dès ses débuts. Mais aujourd’hui, après avoir eu le temps de s’installer, la silhouette commence à s’assagir en s’habillant en Triple White. Fini les couleurs vives et multicolores. Ici, comme son nom l’indique, presque tout est habillé de blanc. Son système d’amorti est renforcé ce qui permet de faire le Marsupilami comme Russell Westbrook et rebondir après chaque impulsion et claquer des posters – coucou Bismack Biyombo. De plus, les lacets sont couplés à des bandes au talon ainsi que sur le coup de pied. Pas de mauvaises surprises donc à devoir refaire vos lacets en plein milieu d’une contre-attaque et se faire sortir par son coach parce qu’on ne replit pas assez vite. La semelle de la Jordan Why Not Zer0.4 Family est également idéale pour la prise d’appuis et la réactivité. Quand votre coach vous dit de suivre le défenseur même aux toilettes, vous pourrez le faire sans problèmes grâce à la réactivité de la semelle. On peut également retrouver le « W » de Westbrook sur la languette – non, ce n’est pas le W de « Win », on rappelle que Russell est actuellement chez Washington et ce n’est pas vraiment le mot à la mode là-bas.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Jordan Westbrook One Take en un peu plus discret quand même.

les Jordan Westbrook One Take en un peu plus discret quand même. On les imagine déjà à ses pieds : n’importe qui ayant une subite envie de faire un footing en ce mois d’avril – on vous voit.

n’importe qui ayant une subite envie de faire un footing en ce mois d’avril – on vous voit. L’occasion parfaite pour les porter : à n’importe quel rayon de soleil mais surtout pas en balade dominicale après le gros repas de 13 heures.

à n’importe quel rayon de soleil mais surtout pas en balade dominicale après le gros repas de 13 heures. On aime : l’élégance de la paire et sa simplicité.

l’élégance de la paire et sa simplicité. On aime moins : pas sûr que vous ayez la même explosivité que Russell avec cette paire, et c’est bien dommage.

Les Jordan Why Not Zer0.4 Family sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90€. Non non, ce n’est pas un poisson d’avril, vous ne rêvez pas.

Source : Basket4Ballers