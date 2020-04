Jordan Westbrook One Take : des Jojo stylées qui font moins mal au porte-monnaie

Russell Westbrook et Jordan Brand pensent à tout le monde avec la sortie d’une paire « bon marché » pour nous combler en cette période de crise. Les Jordan Westbrook One Take sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Russell Westbrook est un homme grand. Sachant que ses sneakers ne sont pas accessibles pour toutes les bourses (il faut compter 140 euros pour ses dernières signature shoes et 130 pour la version précédente), le meneur des Rockets a décidé de lancer une version un peu plus low-cost de ses Why Not? Zer0.3. On ne parle pas de la paire achetés sur Wish avec le Jumpman brodé à l’envers. Tout y est, simplement le MVP 2017 s’est dit qu’il serait peut-être une bonne idée de passer en-dessous de la centaine d’euros pour voir encore plus de joueurs arborer ses pompes sur les playgrounds ou tout simplement dans la rue. Grand fan de mode, vous ne lui ferez pas offense en lui disant que ces sneakers sont uniquement dédiées à matcher avec ce petit jean slim que vous venez de trouver sur Vinted. Au contraire, il va adorer ça. D’autant que c’est un peu l’esprit donné à cette Jordan Westbrook One Take également disponible en noir. Une grosse semelle un peu dentelée comme sa grande soeur, Un peu de 3M sur le talon et la languette arrière et vous êtes sûrs de ne pas passer inaperçu dans la rue. Certains devraient même se demander d’où proviennent ces petits bijoux s’il ne sont pas trop habitués à voir du Jordan porté de cette manière.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not? Zer0.3 Noise, un peu plus de couleurs mais il y a quand même plus qu’un air.

les Jordan Why Not? Zer0.3 Noise, un peu plus de couleurs mais il y a quand même plus qu’un air. On les imagine déjà à ses pieds : son frère le jour où il sera diplômé de l’université. Ah c’est déjà le cas ? Alors n’importe quel étudiant modèle qui aura bien mérité une récompense de la part de sa famille.

son frère le jour où il sera diplômé de l’université. Ah c’est déjà le cas ? Alors n’importe quel étudiant modèle qui aura bien mérité une récompense de la part de sa famille. L’occasion parfaite pour les porter : elles sont limites plus faites pour la rue que pour les terrains.

elles sont limites plus faites pour la rue que pour les terrains. On aime : moins de 100 balles pour une paire de sneakers Jordan, en 2020, ça fait plaisir.

moins de 100 balles pour une paire de sneakers Jordan, en 2020, ça fait plaisir. On aime moins : les deux premiers coloris sont unis et très simples, on a hâte de voir si d’autres idées sont exploités autour de cette coupe qui a beaucoup de potentiel.

Les Jordan Westbrook One Take sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 99,90 euros. La première fois ça fait un choc.

