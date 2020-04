NBA Street Vol. 2 – épisode 2 : à la conquête de la Côte Est ! Replay du live Twitch

Il existe de nombreux débats dans le monde du basket. Mais lorsqu’il s’agit de jeux vidéos ? Difficile de discuter avec le meilleur jeu de l’histoire, de tous les temps et de l’univers : NBA Street Vol. 2. En direct sur Twitch, nous avons donc décidé de revisiter le game en y ajoutant notre sauce version 2020. Allez, replay !

Si vous n’avez pas connu les francs et n’avez connu qu’un monde avec iPhone, malheureusement il y a peu de chances pour que vous ayez pris la vague NBA Street en pleine gueule. Sorti au début du nouveau millénaire sur Xbox, PS2 et GameCube, NBA Street Vol. 2 était la suite du premier qui avait déjà créé une petite révolution dans le monde du gaming-basket. Avec un univers encore plus kiffant, plus délirant et plus street, EA Sports BIG a posé une bombe sur la planète orange et c’est toute une génération qui s’est dosée sur ce jeu de référence. Quasiment 20 ans plus tard ? On a décidé de souffler sur le CD, brancher la manette et insérer notre meilleure carte mémoire, pour revisiter NBA Street Vol. 2. Ici, vous aurez le replay. Mais ceux qui veulent vivre le live ? Ce sera la prochaine fois, sur Twitch ! En attendant, ce deuxième épisode reprend les bases solides du premier avec notamment de la création de joueurs, suivie de la conquête de la Côte Est. Magnéto Serge, mettez votre baggy-short le plus large possible car on embarque tout de suite dans le monde fabuleux de NBA Street Vol. 2 !