Preview de la soirée NBA : les Sixers ont chuté de leur trône hier, la bataille est relancée au sommet de la Conférence Est

Sept rencontres au programme ce soir en NBA, avec pas mal de bonnes, voire de très bonnes, affiches à se mettre sous la dent, telles que le duel entre le Heat et les Warriors ou une match-up au sommet de la Conférence Ouest entre des Clippers décimés et les Nuggets. Mais aussi et surtout, on aura droit à une relance du duel à distance entre les Sixers et les Nets pour la première place à l’Est.

1h00 : Cavaliers – Sixers : pas encore de Joel Embiid qui reviendra à coup sûr ce samedi, mais Philadelphie a ici un adversaire à sa portée pour se relancer après ses deux défaites d’affilée contre les Clippers et les Nuggets. Cette fois, il n’y aura aucune excuse face aux 13è de la Conférence Est et Doc Rivers n’aura pas grand-chose à dire pour motiver ses troupes puisque les Nets leur ont repris la première place la nuit dernière et qu’il faudra désormais se battre pour la reprendre.

1h00 : Pistons – Wizards : autre grosse performance en vue pour Russell Westbrook ce soir ? En cas de moins bien, il recevra peut-être du renfort étoilé puisque Bradley Beal est désormais questionable. En face, les Pistons remettent tous leurs espoirs en Jerami Grant, immense hier face aux Blazers mais incapable d’empêcher une nouvelle défaite des cancres de la Conf Est.

1h30 : Nets – Hornets : après les matchs sans Kyrie Irving mais avec James Harden, on inverse les rôles du côté de Brooklyn. L’ancien meneur des Cavs sera bien opérationnel mais le Barbu a été victime d’une blessure au tendon et mettra en pause son dossier de MVP ce soir. Petit coup dur pour ce bras de fer à distance au sommet de la Conférence Est face aux Sixers. D’autant qu’en face, les Hornets s’éclatent et ça se voit avec leur 4è place au sein de leur Conférence. On pensait avoir affaire à une affiche du premier tour des Playoffs mais pour l’instant c’est plutôt une preview de la demi-finale de Conférence qui nous sera donnée d’observer cette nuit. Sans The Beard, KD ou encore LMA, les Nets vont devoir s’employer en back-to-back pour ne pas perdre directement leur seed #1 obtenu hier.

2h00 : Pelicans – Magic : à un mois et demi du début des Playoffs, les Pels ne sont pas dans la meilleure des positions pour prétendre à les disputer. Pis, les Kings leurs sont passés devant depuis le début de la semaine. Le retard s’est donc pas mal accumulé, et une réaction est attendue. Mais cette équipe d’Orlando en totale reconstruction réserve parfois son lot de surprises, comme elle l’a montré face aux Clippers et aux Suns récemment. Malgré son calendrier difficile et ses absences à répétition, l’équipe de Steve Clifford tient le coup. Petite alerte pour New Orleans, il y a de gros doutes sur la participation de Zion Williamson et de Lonzo Ball, tous deux incertains pour cette partie. L’intérieur sophomore présente effectivement une douleur au pouce et cela pourrait compromettre ses chances de jouer ce soir.

2h00 : Heat – Warriors : un duel très sympa où l’ensemble des acteurs majeurs des deux équipes devraient être présents. Stephen Curry, qui a repris son carnage là où il l’avait laissé avant-hier contre les Bulls sera bien là. Le doute se pose plutôt sur Victor Oladipo, malade, qui ne devrait pas encore faire ses débuts ce soir avec Miami. Maintenant que Dwyane Wade n’est plus là pour mettre les game-winners, on va voir qui veut endosser ce rôle face aux Californiens si l’occasion se présente.

2h30 : Spurs – Hawks : une autre affiche fort sympathique avec deux équipes qui luttent encore pour leur présence en Playoffs dans leur Conférence respective. Même s’il y a eu du mouvement des deux côtés, on sait que la culture Spurs reste bien présente en Géorgie et cela rajoute un peu de narratif autour de cette affiche. Attention quand même aux Hawks qui ont pris du plomb dans l’aile lors de leurs derniers matchs, avec deux défaites d’affilée, tandis que les Spurs viennent de prendre leur revanche contre les Kings. A peine arrivé chez les Spurs, Gorgui Dieng s’est déjà blessé et sera indisponible pour ce soir.

4h00 : Clippers – Nuggets : après la défaite assez surprenante contre le Magic, les Clips doivent se reprendre mais ce sera pas tâche aisée contre Denver. En cas de victoire, ces derniers pourraient égaler le bilan des Lakers et prendraient une bonne option pour monter vers le podium de l’Ouest. Et en face cela pourrait fragiliser la 3è place des Angelinos. Malheureusement, sans PG, PatBev, Serge Ibaka ou encore Rajon Rondo, ce match s’annonce un peu tronqué. Kawhi Leonard sait ce qu’il lui reste à faire pour sortir son équipe d’affaire, et on sait qu’il adore les gros matchs.

Voilà, désormais vous avez toutes les infos de cette prochaine nuit NBA pour faire les choix pour vos picks TTFL. Maintenant on prépare sagement les tasses et le café et on se donne rendez-vous à 1h !

Sources texte : Rotoworld / ESPN