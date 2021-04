Joel Embiid de retour de blessure : rendez-vous samedi pour la reprise de la bataille pour le prochain MVP

C’est quasiment officiel, Joel Embiid sera de retour sur les parquets dès samedi. Après trois semaines d’absence pour une contusion, Jojo devrait être présent pour le match des Sixers contre les Wolves. La course au titre de MVP avec Jojo comme acteur peut être relancée !

On tient la bonne nouvelle de la journée, Joel Embiid sera normalement de retour samedi. C’est The Athletic qui nous donne l’info. Le pivot des Sixers avait vécu une grosse frayeur le mois dernier sur une réception mal négociée après un dunk contre les Wizards, qui l’a contraint à sortir du match. Heureusement, il n’était question que de deux à trois semaines d’absence pour le pivot. Et après avoir repris l’entraînement, Jojo est désormais dans de bonnes conditions physiques pour reprendre l’aventure NBA avec son équipe. Face à une petite formation des Timberwolves, ce sera également l’occasion pour lui de marquer les esprits avec une grosse performance pour montrer qu’il est toujours dans la course au titre de MVP malgré ses quelques semaines à l’écart des terrains.

76ers star Joel Embiid (knee) is expected to return on Saturday vs. Minnesota, sources tell @TheAthletic @Stadium. Barring any setbacks, the MVP candidate is back in lineup Saturday after missing three weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2021

Les blessures font partie de la story de Jojo et cette saison ne fait pas exception. Alors qu’il réalisait un exercice haut en couleur, son genou vient le rappeler à l’ordre et le met de côté pendant un petit moment pendant que ses concurrents au titre de MVP sont en mode total régal. Parmi eux, un James Harden qui n’a pas tardé à s’intégrer chez les Nets, un Damian Lillard toujours plus fort, et autres Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic dans leurs standards. Au milieu de tout ça, l’absence d’Embiid a forcément pénalisé ce dernier face à ces monstres de régularité. Sans oublier qu’avant son absence pour blessure, il avait déjà raté plusieurs matchs (petits bobos, protocole COVID), son total étant désormais de 16 rencontres ratées. Mais du haut de ses 30 points de moyenne, Jojo a encore beaucoup d’arguments en sa faveur. Une fin de saison flamboyante avec ses Sixers pourrait le relancer dans cette course.

D’autant plus que son retour arrive à point nommé pour son équipe, un peu dans le dur ces derniers temps. Après une belle série de victoires sans Jojo, les défaites successives contre les Clippers puis contre les Nuggets ont mis en évidence une équipe essoufflée sans sa superstar. Le Camerounais va donner un coup de pompe à cette équipe des Sixers qui a montré des ressources en son absence mais forcément aussi certaines limites. Et même si le poste de pivot a été bien gardé jusqu’ici par la rotation Dwight Howard – Tony Bradley (ce dernier est désormais au Thunder), ce n’est évidemment pas la même histoire avec Embiid à l’intérieur. Jusqu’ici Ben Simmons et Tobias Harris ont plutôt bien tenu la baraque mais sous la raquette, l’équipe manquait d’alternatives. Aujourd’hui, Philly a perdu son trône de leader au profit des Nets, et avoir un grand Embiid dans son 5 majeur sonne comme une bénédiction dans cette mission de reconquête.

Désormais, on attend de voir comment Joel Embiid va se comporter pour son retour. Maintenant que son équipe est dans une situation de lutte pour la première place, et non plus sur le trône de l’Est, les perfs du Camerounais seront plus que décisives.

