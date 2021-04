Preview de la soirée NBA : après le Jazz, les Suns vont rendre une petite visite aux Clippers, bonjour le calendrier de fou furieux

Aucun répit après la nuit dernière puisque l’on va nous resservir du lourd ce soir, avec une confrontation entre les Clippers et les Suns, le troisième et le deuxième de l’Ouest, ainsi qu’un sympathique Jazz – Blazers. On prend les mêmes et on recommence, c’est parti pour la présentation de cette nouvelle nuit de balle orange.

1h30 : Raptors – Bulls : bon, on va pas se mentir, c’est déjà pas l’affiche de l’année, mais si en plus Toronto se ramène sans Fred VanVleet et sans Kyle Lowry, autant vous dire que ce sera pas folichon à suivre, sachant que de l’autre côté on note probable messieurs Zach LaVine et Lauri Markkanen. Bon courage à tous ceux qui vont suivre ce match, ainsi qu’aux fans des Dinos pour qui la saison galère continue.

1h30 : Heat – Lakers : allez, cette fois-ci c’est la bonne pour Andre Drummond. Après un faux-départ sous le maillot des Lakers la semaine dernière, Dédé devait revenir pour la Battle of L.A., sans succès. Mais les rumeurs persistent pour un retour ce soir à Miami, de bon augure. En tout cas, quoiqu’on dise sur les Lakers, cette équipe réussit à maintenir un bilan presque équilibré malgré ses grosses absences et notamment celle de LeBron James (en plus d’Anthony Davis évidemment), donc attention à Miami de ne pas prendre ce match à la légère. Pour info, Kyle Kuzma est incertain côté Lakers mais la recrue Ben McLemore va faire ses grands débuts, youpi !

Andre Drummond still doesn't have a toenail but is planning on playing tonight.https://t.co/4PGpTjUdUo pic.twitter.com/sa5ozEk5O1 — Lakers Nation (@LakersNation) April 8, 2021

Depuis la blessure de LeBron, les Lakers sont quasiment à l'équilibre : 4 victoires – 5 défaites. Défense collective toujours aussi bonne, les adversaires sont passés à la moulinette et ça essaye de scorer avec les joueurs des Lakers disponibles. Programme à venir, watch out : pic.twitter.com/NlKpacmbW7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2021

2h00 : Thunder – Cavaliers : oui, on s’est pris d’affection pour cette équipe aussi jeune que bizarre du Thunder, et on en redemande. Après sa défaite logique contre les Hornets, on remet ça contre les Cavs, vainqueurs des Spurs lors de leur dernier match. Oklahoma City se présentera ce soir toujours avec son équipe décimée (mais qu’on aime bien, donc c’est cool).

3h00 : Mavericks – Bucks : on ne l’avait pas vu venir cette défaite des Mavs dans le derby texan contre les Rockets, mais en tout cas elle doit faire très mal à Luka Doncic et ses potes. Une occasion ratée de se rapprocher des Blazers, défaits par les Clippers avant-hier, et qui jouent le Jazz ce soir-même. Et contre les Bucks, la tâche s’annonce difficile. Seul espoir, l’indisponibilité de Giannis Antetokounmpo, noté doubtful pour ce soir.

Missed this when yesterday’s last injury report (7:30 p.m.) came out: Giannis Antetokounmpo is listed as doubtful for tonight’s game in @AACenter vs. Mavs. Bucks have a morning shootaround, so perhaps we’ll hear something definitive then. — Brad Townsend (@townbrad) April 8, 2021

4h00 : Clippers – Suns : encore un gros duel à l’Ouest ce soir et cela concerne encore Phoenix et son équipe qui tourne à plein régime. Après avoir battu le leader de la conférence, quoi de mieux que de battre le troisième pour s’installer encore plus haut au classement ? En tout cas, tout le monde devrait être au rendez-vous (si l’on excepte les absents habituels Serge Ibaka et Abdel Nader), Patrick Beverley sera là pour suppléer Rajon Rondo, et il sera intéressant d’observer DeMarcus Cousins face à une grosse écurie après ses bons débuts sous ses nouvelles couleurs.

4h00 : Kings – Pistons : Sacramento semblait de retour sur une bonne dynamique ces dernières semaines et voilà que l’équipe repart dans ses travers et enregistre quatre défaites de suite. Dommage quand on voit des prétendants au play-in tournament tels que les Pelicans, les Spurs ou les Warriors enchaîner peu souvent les victoires. Peut-être une occasion de se reprendre ce soir contre des Pistons orphelins de Jerami Grant, qui tourne à 22,5 points de moyenne cette saison.

4h00 : Jazz – Blazers : l’autre choc à l’Ouest ce soir, et nouveau test pour le Jazz face à une équipe qui compte de ce côté-là des States. Sur deux défaites consécutives face aux Mavericks et aux Suns, Utah a besoin d’une victoire pour ne pas laisser la place au doute, car perdre contre des potentiels concurrents directs ne fait jamais du bien à la confiance. Ce soir, seuls Jusuf Nurkic et Norman Powell présentent quelques doutes sur leur participation au match.

Cela va être encore une sacrée soirée NBA avec un niveau de basket très élevé. Nul autre choix que de préparer sagement son pick TTFL et d’être présent à 1h30 pétante cette nuit !

