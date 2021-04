Top des joueurs de moins de 25 ans en NBA : c’est l’heure de trancher ! Apéro TrashTalk

Vous aimez prendre l’Apéro ? Mais oui, on sait que vous aimez prendre l’Apéro. Alors on a décidé de vous proposer du lourd aujourd’hui : les meilleurs joueurs de moins de 25 ans en NBA. Dans le genre sujet qui fait débat, celui-là est plutôt pas mal.

Ils sont jeunes, ils n’ont jamais connu 1995, ils sont bourrés de talent et ils envahissent la NBA depuis quelque temps. Les meilleurs joueurs de moins de 25 ans sont en train de prendre les commandes de la Ligue, avec des phénomènes plus ou moins forts, d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Luka Doncic, Zion Williamson, Jayson Tatum, Bam Adebayo… c’est du très lourd et ils semblent tous destinés à dominer la NBA de la décennie 2020. Mais c’est qui le patron ? Qui sont les dix meilleurs joueurs de moins de 25 piges aujourd’hui ? Spoiler alert : préparez votre parapluie anti-blasphèmes et vos meilleurs arguments, car ça va trancher chérie !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !