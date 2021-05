Preview de la soirée NBA : Clippers – Nuggets avant la grasse matinée, elle est pas belle la vie ?

Grosse nuit de NBA en approche avec pas moins de dix matchs au programme. Au moins huit matchs sur dix qui paraissent déséquilibrés, on va rire, mais surtout un feu d’artifice entre les Clippers et les Nuggets pour terminer la nuit et se terminer tout court.

1h : Hornets – Pistons :

L’évènement de ce match et l’un des focus de la soirée ? La présence probable de… LaMelo Ball, favori indétrônable pour le titre de Rookie Of the Year… avant sa blessure. Depuis ? Anthony Edwards fait du sale et s’est positionné comme le favori pour beaucoup, et le meneur de Charlotte aura donc la double mission de conforter la place des Hornets en play-in – minimum – tout en rameutant quelques votants de son côté en vue du scrutin final du ROY. Première étape cette nuit face à Killian Hayes, miam-miam.

1h30 : Rockets – Warriors :

Duel monstrueux à venir entre Stephen Curry et… Kevin Porter Jr., si si on vous jure. Surveillance accrue sur le jeune crackito des Rockets après sa perf all-time de jeudi face aux Bucks, alors que Cucu tentera de planter dix 3-points pour la 1000ème fois de sa carrière environ.

2h : Hawks – Bulls :

S’il se passe très souvent quelque chose entre les Hawks et les Bulls, cette fois-ci on attendra de voir car Atlanta panse ses plaies alors que côté Bulls on est tout simplement… nuls. Victoire obligatoire pour tout le monde en tout cas, ce qui nous fait dire que les Hawks pourraient bien y aller de leur petite branlée.

2h : Cavs – Heat :

Magnifique LeBronico du soir, entre une franchise en pleine mission tanking et une autre qui aimerait bien éviter le coupe-gorge du play-in tournament. Et si Jimmy Butler et Bam Adebayo sont incapables de gagner de 25 points ce soir, autant arrêter la saison tout de suite pour aller se dorer la pilule à Acapulco Citron.

2h: Magic – Grizzlies :

Rematch de la veille entre, là aussi, deux franchises aux aspirations bien différentes. Objectif pour le Magic ? Faire encore pire que la veille (75 points marqués), alors que Memphis aura surtout pour mission de ne pas trop se fatiguer avant des échéances autrement plus importantes.

2h : Wolves – Pelicans :

Dix matchs de plus et les Wolves auraient bien pu finir devant NOLA au classement… et ça n’a ni queue ni tête. Saison claquée dans le Minnesota comme en Louisiane, tout pour nous donner un match WTF ce soir entre deux des équipes les plus imprévisibles de la ligue.

2h : Thunder – Pacers :

Un match qui sera peut-être… plus équilibré qu’il n’y parait. En effet, si le Thunder est d’une faiblesse aussi incroyable que volontaire, les 40 meilleurs joueurs des Pacers sont actuellement blessés et la fin de saison se fait sur les rotules pour Indiana. Le pari du bistrot ? 50 pions pour Caris LeVert, allez.

3h : Mavericks – Wizards :

Gros match à venir, pour peu que le roster des Mavs soit compétitif (Luka Doncic questionable, Kristaps Porzingis blessé au genou). Dallas a un gros coup à jouer à l’Ouest, les Wizards commencent à faire flipper tout le monde, et demain Russell Westbrook sera à quatre petits triples-doubles de détrôner Oscar Robertson tout en haut des charts des mathématiciens.

4h : Jazz – Raptors :

Tout devrait rouler pour un Jazz qui voudra récupérer son trône après la défaite de la veille face aux Suns. Les Raptors sont à deux doigts de vivre la deuxième extinction de leur histoire, ça devrait aider.

4h : Clippers – Nuggets :

Le choc. The Chok. El Choco. Le troisième contre le quatrième de l’Ouest, les places pour les Playoffs qui se dessinent, et tout pour faire un dessert succulent à cette drôle de nuit. Si on a un conseil ? Faites la fête cette nuit, avec un masque lol, et gardez vous le petit matin pour un one one avec votre PC, ça risque d’envoyer du très très lourd.

Dix matchs et une fin en apothéose avant une bonne grasse matinée. Moralité… elle est pas belle la vie ?