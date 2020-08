Preview de la soirée NBA : six matchs pour une soirée qu’on espère aussi folle que celle d’hier

Wow, quelle soirée que celle d’hier ! On vous annonçait le passage au scalpel des Nets et des Kings hier, et bien que nenni ! C’est une nuit de malade qu’on a vécu du début jusqu’à la fin, et on espère que ça sera la même ce soir. Avec six affiches, ça sera dans tous les cas très sport. Allez, on se fait un petit teasing sans plus attendre !

Bon, on est parti, et on va essayer d’être plus respectueux avec les équipes de N3 présentes à Orlando, surtout quand elles renversent des prétendants au titre NBA. Ce soir, ça commence avec Jazz – Grizzlies (20h30), une affiche qui aurait pu être un potentiel point de départ pour ces Oursons toujours à la recherche de leur première victoire chez Mickey. Oui mais voilà, une histoire de ménisque est passée par là et Jaren Jackson Jr. est out pour la fin de saison. Dommage, mais sans l’un des joueurs les plus performants de Memphis, ça risque vraiment de finir en apéro pour les tout nouveaux meilleurs amis Rudy et Donovan. Deuxième affiche du jour, les Wizards auront à composer avec les Sixers (22h). Ça sent moyen bon pour les hommes de D.C. qui recherchent eux aussi une petite victoire histoire d’avoir un truc à raconter à Mamie en rentrant. En face, ça risque d’envoyer du pâté entre Jojo, Bennou et Tobias, alors attention les yeux. Si vous êtes plus branchés Conférence Ouest, la NBA vous propose à la même heure un Spurs – Nuggets (22h). Allez, ça passe ou ça casse pour la troupe de Gregg Popovich, toujours en lice pour faire mentir toute la planète basket en allant chercher les Playoffs. Il faudra quand même se méfier de Denver, car on sait désormais que même avec 20 kilos en moins, Nikola Jokic peut toujours se permettre de bouger Steven Adams comme si c’était une étagère IKEA.

Pour la deuxième partie de soirée, il faudra accueillir le King et son pote le mono-sourcil sur le parquet, puisque les Lakers croiseront le fer avec le Thunder à minuit et demi. Shai Gilgeous-Alexander va pouvoir montrer ce qu’il vaut face à LeBron, et ça risque d’être une belle opposition, alors restez avec nous. On poursuit avec le Magic, qui aura fort à faire en back-to-back face aux Raptors (2h). On lave vite fait le maillot de l’Amicale Tennis de Table de Charenton, et on donne de la force à Vavane, qui va se taper un Pascal Siakam certainement bien motivé à faire triompher les siens. Pour finir, on s’est bien moqués d’eux hier, mais les Nets nous rendraient complètement fous s’ils arrivaient à faire chuter les Celtics (3h) en clôture de soirée, après avoir renversé Milwaukee hier soir. La dédicace à @NetsBrothers, tu dois 5€ à toute la rédaction.

Si les nets gagnent contre milwaukee ce soir je m'engage à payer 5€ paypal à ceux qui rt — @julien (@NetsBrothers) August 4, 2020

Six matchs ce soir et ça commence à 20h30, parfait pour bien se remettre de toutes nos émotions de la veille. Vous voulez vous aussi vibrer ? Préparez le café, deux trois slips de rechange et surtout vos cordes vocales, parce que si c’est comme hier, ça va crier dans tous les sens.