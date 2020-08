220€ à gagner avec un pari sur Nikola Jokic qui guide ses Nuggets à la victoire contre les Spurs

La NBA est de retour, et qui dit retour des matchs NBA dit aussi retour des paris sportifs. Ça faisait longtemps mais ça y est, vous avez à nouveau l’opportunité d’utiliser votre intuition afin d’arrondir vos fins de mois. Et en plus, aujourd’hui, c’est Mercredi Panzani ! Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

20h30 : Jazz (1,48) – Grizzlies (2,82)

22h00 : Spurs (2,30) – Nuggets (1,68)

22h00 : Wizards (5,25) – Sixers (1,19)

00h30 : Lakers (1,43) – Thunder (3,15)

02h00 : Magic (3,55) – Raptors (1,33)

03h00 : Celtics (1,28) – Nets (3,85)

Le pari principal du jour

Nikola Jokic marque au moins 20 points et les Nuggets battent les Spurs (2,20) : deux conditions pour un pari gagnant. La première, c’est que Nikola Jokic doit marquer 20 points face à San Antonio. On se dit que c’est largement jouable vu le niveau du bonhomme en ce moment et la raquette pas très fournie des Spurs. La seconde, c’est une victoire de Denver contre les Texans. Les Nuggets ont quelques absents de marque mais ils ont de belles ressources, comme on a pu le voir lors du récent succès contre le Thunder avec notamment un Michael Porter Jr. en feu. Alors même si les Spurs sont plutôt séduisants à Orlando, les hommes de Mike Malone – troisièmes à l’Ouest – devraient pouvoir repartir avec la victoire.

Une autre cote tentante

Un combiné victoire du Jazz + victoire des Raptors (1,97) : avec trois défaites en autant de matchs et le forfait de Jaren Jackson Jr., les Grizzlies connaissent une reprise très compliquée et on voit bien le Jazz profiter du grizzli blessé pour retrouver le goût de la victoire après deux revers. Plus tard dans la soirée, on s’attend aussi à un succès des Raptors face à une équipe d’Orlando en back-to-back, les champions en titre étant très solides depuis leurs débuts dans la bulle. Un combiné Utah + Toronto, voilà qui pourrait apporter des sous.

ENCORE PLUS DE COTES ? VOICI LE JUMPBALL DU JOUR !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).