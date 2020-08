J. Cole se fait inviter par les Pistons pour un tryout : comme les Blazers, Detroit aussi veut son rappeur à la mène

Connu pour son tomar raté au Dunk Contest 2019 et son appétence pour le basket, le rappeur J. Cole a réussi à taper dans l’œil d’une franchise au point de se voir offrir un test. Après un partenariat avec des opérateurs de paris sportifs, la NBA va peut-être tenter une collaboration avec le hip-hop.

Twitter, 4 août, 2h17 du matin (20h17 à Detroit) : un message va faire le buzz sur la toile. La nouvelle tombe, Master P avait dit deux jours auparavant à TMZ que son ami rappeur J. Cole cherchait un contrat NBA. L’info n’est pas passée dans l’oreille d’un sourd, Detroit profite du relais de Bleacher Report pour proposer son Graal au natif de Francfort-sur-le-Main. Les fans du lyriciste hip-hop avaient déjà spéculé sur ce rêve après que leur idole ait été vue en train de saigner les parquets dans la pub pour les sneakers Puma « The Dreamer ».

.@JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons.

Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) August 4, 2020