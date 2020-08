La NBA lance un système de paris en live : ça va pouvoir poser son PEL sur des five-by-five de Bol Bol

Depuis hier et la rencontre entre OKC et Denver, la NBA a lancé une nouvelle expérience dans la bulle : les paris en direct. Ils n’ont pas choisi le pire match pour tester le nouvelle version de betting NBABet Stream.

Avec l’absence des supporters jusqu’à la fin de la saison, la Ligue tente d’innover un maximum pour faire plaisir à ses fans. Des angles de caméra qui ne seraient pas accessibles avec des spectateurs dans le stade, de la réalité virtuelle et, grâce à son partenariat avec Microsoft, une foule de 300 hystériques en direct à chaque match sur des panneaux vidéo de 5 mètres de haut entourant le terrain, tout est fait pour régaler la populace. La dernière lubie en date d’Adam Silver et ses copains en charge de développer le business de la Grande Ligue en cette période unique : des paris en temps réel sur le NBABet Stream disponible sur le League Pass, la NBA TV et NBA.com et son abonnement. La Ligue veut s’installer dans le monde du pari sportif et rejoint les autres sports majeurs américains dans cette voie.

Pour l’aspect technique, en 2018, la Cour suprême américaine a grosso modo autorisé les paris légaux en annulant la loi sur la protection des sports professionnels et amateurs de 1992. La NBA est devenue la première grande ligue sportive américaine à s’associer avec un opérateur de paris sportifs, en acceptant un accord avec MGM Resorts en juillet 2018. Le système mis en place dans le match entre les Nuggets et le Thunder – qui nous ont offert une belle prolongation et un dénouement digne des blockbusters – et qui va s’étendre à d’autres rencontres avant la fin de saison propose des superpositions affichant les écarts de points et les cotes en direct, ainsi qu’une analyse des paris. Vous aurez le droit à des petites cotes qui se baladent au-dessus des têtes de vos joueurs préférés, un peu comme quand on imagine les parieurs du futurs avec leur casque de réalité virtuelle sur la tête et un écran en hologramme où ils n’ont plus qu’à cliquer pour tenter de faire raquer la banque. C’est peut-être le moment pour de se faire de la tune pour les vacances. Laissez tomber les jobs d’été, la NBA va vous faire brasser.

Pour ceux qui étaient tentés de parier sur le nombre de cheveux perdus par rencontre par le King, la Grande Ligue a pensé à vous ! Il va falloir faire attention à la notif au-dessus de la tête du BronBron sur les meilleures cotes.

