La course aux Playoffs : Rudy Gobert aide le Jazz à récupérer son trône, le chassé-croisé avec les Suns continue

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Pistons – Magic : 112-119

Wizards – Pacers : 154-151

Pelicans – Warriors : 108-123

Hawks – Blazers : 123-114

Grizzlies – Knicks : 104-118

Bulls – Sixers : 94-106

Jazz – Spurs : 110-99

Lakers – Nuggets : 93-89

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Warriors, Jazz, Lakers et Wizards : cap à l’Ouest pour les seules bonnes nouvelles de la journée ! Les Warriors tirent presque le rideau sur la saison des Pelicans et volatilisent la huitième place des Grizzlies, symbole d’une position préférentielle à l’entame du Play-in. Le Jazz de Rudy Gobert (24 points, 15 rebonds, 3 contres et 2 interceptions) récupère son dû, à savoir le trône de la Conférence Ouest futilement volé par Phoenix. Les Lakers sortent d’une très mauvaise passe et gagnent enfin, de surcroît contre un adversaire de prestige ! Les Nuggets n’avaient plus perdu depuis 6 rencontres, une éternité. Ainsi, la troupe d’Anthony Davis remonte à la cinquième place et s’éloigne d’un Play-in aux allures de piège à moucheron. Enfin, les Wizards poncent littéralement les Pacers et peuvent désormais espérer subtiliser la neuvième place de Domantas Sabonis et ses potes, dans les jours qui viennent. Le Play-in se sécurisé pour Bradley Beal et Russell Westbrook, qui seront loin d’être un tirage facile.

Mauvaise opération du jour – Pacers, Grizzlies, Blazers, Spurs et Pelicans : « Vous faites honte au basket-ball, bande d’incapables ! ». Une décla tirée du vestiaire des cadets d’Orgueilly-sur-Seine qui prenaient -60 à la mi-temps. Ou du vestiaire des Pacers contre Washington, on ne sait plus. Bref, les Pacers se sont fait shampouinés par la bande de la capitale et offrent une belle marge de manœuvre aux Wizards qui peuvent récupérer la neuvième place. Les Grizzlies – quant à eux – chutent à la neuvième place de la Conférence Ouest et confirment leur méforme actuelle. C’est triste, puisqu’ils jouaient incroyablement bien avec cette petite série noire. Les Spurs sont juste derrière les Oursons, mais ont eux aussi perdu. Boh, s’incliner contre le Jazz c’est un peu normal non ? Peut-être, mais c’est loin d’arranger les affaires de Greggouz qui se trouve au bord du précipice, juste devant les Pelicans. Saison terminée pour New Orleans après cette défaite contre Golden State ? Pas encore, mais elle le sera probablement s’ils viennent à perdre la nuit prochaine contre ces même Warriors. Le peloton est extrêmement serré dans la Conférence Ouest, affaire à suivre.

Les affiches du soir

Cavaliers – Suns

Pistons – Hornets

Bucks – Nets

– Heat – Mavericks

– Pelicans – Warriors

– Thunder – Kings

Clippers – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Blazers ou Warriors

Nuggets – Mavericks

Clippers – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Warriors et Grizzlies-Spurs