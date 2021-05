La course au tanking et à la Draft 2021 : Mo Bamba devient bon quand il faut perdre, *soupir floridien*

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Magic : 112-119

Wizards – Pacers : 154-151

Pelicans – Warriors : 108-123

Hawks – Blazers : 123-114

Grizzlies – Knicks : 104-118

Bulls – Sixers : 94-106

Jazz – Spurs : 110-99

Lakers – Nuggets : 93-89

Bonne opération du jour – les Pistons : quand on ne sait faire qu’une seule chose, autant le faire à fond. Opposé à un adversaire direct dans la course au tanking, Detroit s’est vu réciter sa meilleure partition contre le Magic d’Orlando. Les jeunes Killian Hayes (7/2/7) Saddiq Bey (26/9) et Frank Jackson (19/2/2) se sont particulièrement montrés à leur avantage et la défaite est apparue comme évidente lorsque Sekou Doumbouya a balancé un 0/4 de loin. Les Pistons officialisent un peu plus leur deuxième position dans la course au pire bilan 2020-21, et c’est tout le front office qui peut s’en féliciter.

Mauvaise opération du jour – le Magic : même perdre, tu n’y arrives pas. Candidat depuis moins longtemps que Detroit au pire bilan de la ligue, le Magic a été rattrapé par ses vieux démons. Cette nuit, les fantômes de Vavane et du Vouch ont plané au-dessus de la Little Caesars Arena quand R.J. Hampton et Mo Bamba se sont mis à cartonner en sortie de banc. Le Mo attend de devoir perdre pour devenir bon et confirme que réfléchir n’est pas très bien placé dans l’ordre de ses priorités. M’enfin, le Magic va devoir interrompre sa série de deux victoires consécutives s’il ne veut pas perdre le Thunder et Minnesota de vue. Y’a urgence, et c’est pas Cade qui dira le contraire.

Le programme de la soirée

Cavaliers – Suns

– Suns Pistons – Hornets

– Hornets Pelicans – Warriors

– Warriors Thunder – Kings

– Kings Clippers – Raptors

Rappel concernant la Lottery :