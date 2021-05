Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Knicks qui n’en finissent plus d’affoler la planète basket

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Mo qui se réveille au pire des moments, des Pélicans qui ont voulu prendre l’aile mais qui se sont fait couper l’aile, le maire de Saint-Quentin bosse dans son jardin et Hollywood s’offre une réaction.

Pistons – Magic : 112-119

Wizards – Pacers : 154-151

Pelicans – Warriors : 108-123

Hawks – Blazers : 123-114

Grizzlies – Knicks : 104-118

Bulls – Sixers : 94-106

Jazz – Spurs : 110-99

Lakers – Nuggets : 93-89

– Ce qu’il fallait retenir

Excellement emmené par un Mo Bamba en mode career high (22/15), le Magic a remporté LE match qu’il fallait perdre.

Côté Pistons, Saddiq Bey pose 26 caramels et le frenchie Killian Hayes envoie 7 points, 2 rebonds et 7 assists.

A contrario, les Wizards ont remporté LE match qu’il fallait remporter devant les Pacers.

Russell Westbrook a hissé le mode historique en envoyant 14 points, 21 rebonds (career high) et … 24 assists (career high égalé) !

178, il n’est plus qu’à trois triple-doubles du record d’Oscar Robertson.

Stephen Curry a presque mis fin à la saison des Pelicans : 41 points et de belles promesses avant le Play-in.

Dur sur Zion, Draymond Green est lui aussi grand artisan de ce succès.

Les Blazers se sont inclinés face aux Hawks du grand Danilo Gallinari : chassez le Galo, il revient au naturel.

Damian Lillard a été bon (33 points et 8 assists à 11/19 au tir), mais ses potes l’ont laissé en solitaire.

Les Knicks n’en finissent plus d’impressionner : à moins de trois semaines du début des Playoffs, le gang du Garden valide sa première winning season depuis 2013.

Julius Randle et Derrick Rose ont été exceptionnels, tandis que Taylor Jenkins et Ja Morant se font fait expulser en fin de rencontre.

La dynamique de Memphis fait peur : 4 défaites sur les cinq dernières rencontres.

Petite victoire entre les broussailles pour Philly : Tobias Harris, Seth Curry et Ben Simmons écartent très tranquillement Chicago.

Les Sixers portent leur avance sur Brooklyn à une victoire supplémentaire et une défaite de moins.

Le Jazz s’est réemparé du trône de NBA : victoire sur San Antonio et un Rudy Gobert taille patron (24 points, 15 rebonds, 3 contres et 2 interceptions).

Réaction de champions, les Lakers ont défait Denver dans le money time.

Nikola Jokic s’est amusé devant Andre Drummond, mais Anthony Davis et Marc Gasol ont sauvé les pots de la maison.

– Quelques souvenirs de la nuit :

this has been one of Gobert’s best defensive games of the season. 2.5 hours of San Antonio Spurs all sorts of shook around the rim and he knows it. pic.twitter.com/gCfnGHZPwp — Rob Perez (@WorldWideWob) May 4, 2021

▪️ 14 points

▪️ Career-high 21 rebounds

▪️ Career-high tying 24 ASSISTS@russwest44 erupts in the @WashWizards win, putting him 4 triple-doubles away from most all-time! pic.twitter.com/CMtXW0WdbR — NBA (@NBA) May 4, 2021

Andre Drummond’s bench reaction is everything you need to know about the Sombor Shuffle. pic.twitter.com/vbRRV0H16P — Rob Perez (@WorldWideWob) May 4, 2021

Ja Morant was given a tech and ejected from the game vs. the Knicks. pic.twitter.com/t5eY4Zp3Kj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 4, 2021

AD really tried it on Jokic 😳 pic.twitter.com/hobvlCNuAj — ESPN (@espn) May 4, 2021

MO BAMBA! 22 PTS (career-high)

15 REB (career-high)

60% FG

In 29 MINS off the benchpic.twitter.com/UDZS3oVxxK — Ballislife.com (@Ballislife) May 4, 2021

01h00 : Cavaliers – Suns

01h00 : Pistons – Hornets

01h30 : Bucks – Nets

02h00 : Heat – Mavericks

02h00 : Pelicans – Warriors

02h00 : Thunder – Kings

04h00 : Clippers – Raptors

Voilà pour votre récap de la nuit, sept heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !