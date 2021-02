Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et une bagarre qui fait rage pour la première place à l’Est

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? L’adoption d’un Slovène par un Australien, les Nets qui poursuivent leur série, les Knicks qui enfoncent les Kings au fond de la mare, les Clippers qui tapent leur meilleure sieste, les Nuggets qui entrent au Panthéon de la connerie et un gros duel de cyborgs dans le Wisconsin.

Sixers-Mavericks : 111-97

Nets-Magic : 129-92

Knicks-Kings : 140-121

Grizzlies-Clippers : 122-94

Nuggets-Wizards : 110-112

Bucks-Pelicans : 129-125

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

….!!!!!! Premières minutes pour Frank Ntilikina depuis le 29 décembre 2020…!! pic.twitter.com/ITcjIyk0vQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

Je sais même pas si Marvin Bagley peut défendre la liberté d’expression. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

Les 8 dernier matchs des Nets : Victoire de 10 points

Victoire de 17 points

Victoire de 11 points

Victoire de 4 points

Victoire de 11 points

Victoire de 4 points

Victoire de 9 points

Victoire de 37 points — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

Mais… Comment tu peux finir un match aussi mal, en 3 contre 1, avec 4 secondes à jouer et la possibilité d’égaliser ou de gagner ????? pic.twitter.com/hmCxNE3EMs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h30 : Celtics-Pacers

1h30 : Raptors-Rockets

2h : Pistons-Kings

2h : Heat-Jazz

2h : Bulls-Suns

2h : Grizzlies-Clippers

2h : Thunder-Hawks

4h : Warriors-Hornets

4h : Lakers-Blazers

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !