Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et 300 points marqués dans un match qui n’était même pas le All-Star Game

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Nikola Jokic qui a glouglou le Jazz, Bradley Beal et Russell Westbrook qui ont ressuscité les Wizards, les Pacers qui ont complètement craqué face aux Sixers et les Wolves qui ont profité de l’intelligence artificielle de J.B. Bickerstaff et Andre Drummond.

– Les rencontres de la nuit

– Ce qu’il fallait retenir

Julius Randle et Immanuel Quickley ont encore vendu du rêve hier soir pour les Knicks

Mais quand Kawhi Leonard se met à jouer c’est une autre paire de manches.

Nikola Jokic a glouglou Rudy Gobert et le Jazz de manière peu respectueuse.

Les Pacers tenaient leur match mais se sont écroulés au quatrième quart-temps, et les Sixers sont toujours en tête de l’Est.

Le All-Star Game de Washington a tenu toutes ses promesses

Kevin Durant a scoré 37 points, Kyrie 26, Bradley Beal 37 et Russell Westbrook 41.

Et les huit dernières secondes du match furent absolument incroyables.

Les Wolves ont gagné un match de basket

Anthony Edwards grandit de plus en plus vite

Andre Drummond c’est le contraire, vivement le passage en CP la saison prochaine.

– Les moments forts de la nuit

Les 22 points de Nikola Jokic dans le premier quart temps.pic.twitter.com/pgLmkKB7MY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2021

Mi-temps, 79-54 pour Denver. Soyons courts et précis.

33 points à 13/17 au tir pour Jokic

15/17 à trois points pour Denver

16 passes décisives en équipe

4 balles perdues Le 5 majeur de Utah a 2 points de plus que Niko. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2021

WHAT ARE YOU DOING, MICHAEL PORTER JR ? pic.twitter.com/68yBurSVMO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2021

Pour moi, ce genre de shoot ça vaut 13 points. pic.twitter.com/Ulbios0XVU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2021

47 points

17/26 au tir

4/4 à trois points

9/10 aux lancers francs

11 rebonds

5 passes

2 interceptions

1 contre pic.twitter.com/RiH0BbgR6M — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2021

Bradley Beal il est à BOUT c’est MORT. pic.twitter.com/3nos6GwOCk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2021

Kyle Lowry vs Aaron Gordon pic.twitter.com/4952JYydjR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Classement

– Le programme du soir

1h30 : Hawks-Lakers

1h30 : Heat-Hornets

2h : Cavs-Wolves

2h : Bulls-Knicks

2h : Bucks-Blazers

2h : Pelicans-Kings

2h : Thunder-Rockets

2h30 : Mavericks-Suns

2h30 : Spurs-Grizzlies

3h : Nuggets-Pïstons

Voilà c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… c’est l’heure d’aller dormir un coup.