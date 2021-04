Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des stars qui tombent comme des mouches à un mois des Playoffs

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ?

Hawks – Magic : 112-96

Knicks – Hornets : 109-97

Pelicans – Nets : 129-134

Blazers- Clippers : 112-113

Kings – Wolves : 120-134

– Ce qu’il fallait retenir

Victoire sans forcer des Hawks, qui sécurisent leur quatrième place avant une rencontre capitale ce soir face aux Knicks.

Victoire sans forcer des Knicks, qui récupèrent la cinquième place avant une rencontre capitale ce soir face aux Hawks.

Zion Williamson a été intraitable, Brandon Ingram a fait ce qu’il pouvait dans le money time, mais au quatrième quart-temps c’est Kyrie Irving qui a pris les choses en main.

Les Wolves et les Kings nous ont offert un festival offensif, Chimezie Metu et Moe Harkless en ont profité pour se montrer, mais c’est surtout… D’Angelo Russell qui s’est rappelé au bon souvenir de ses belles années en scorant notamment 26 pions… en première mi-temps.

Les Blazers ont longtemps mené face aux Clippers, mais Paul George s’est occupé du money time et a remis les pendules à l’heure.

James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Damian Lillard sont donc actuellement blessés et ça commence à faire beaucoup.

– Le Top Pick en TTFL : Zion Williamson

– Le Top 10 : patiente un peu

– La course aux Playoffs : Clique ICI

– La course au tanking : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Cavs – Bulls

1h : Pacers – Thunder

1h : Sixers – Suns

1h : Wizards – Warriors

1h : Raptors – Nets

2h : Knicks – Hawks

2h : Rockets – Jazz

2h30 : Mavs – Pistons

2h30 : Spurs – Heat

4h : Clippers – Grizzlies

4h : Blazers – Nuggets

4h : Kings – Wolves

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et cinq matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !