La course au tanking et à la Draft 2021 : les Kings ont été parfaits cette nuit, l’objectif de fin de saison est désormais bien identifié

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hawks – Magic : 112-96

Knicks – Hornets : 109-97

Pelicans – Nets : 129-134

Blazers- Clippers : 112-113

Kings – Wolves : 120-134

Bonne opération du jour – Magic et Kings : en perdant – somme toute de manière très logique – face aux Hawks cette nuit, le Magic a réussi le tour de passe-passe parfait puisque les voilà ce matin de retour sur le podium des nullos en compagnie des Rockets, des Wolves et des Pistons. Robert Franks, Devin Cannady et Chasson Randle ont joué, quelle merveilleuse fin de saison qui s’annonce en Floride.

Mauvaise opération du jour – Wolves : pour perdre face à ces Kings-là, il aurait fallu faire très fort. Perdu pour perdu, enfin gagné pour gagné, enfin bref, on a finalement assisté à un match plutôt original avec une première mi-temps incroyable lors de laquelle Anthony Edwards et surtout D’Angelo Russell auront envoyé du giga-lourd. Au final une victoire pas vraiment essentielle, un peu comme l’ouverture du salon de votre esthéticienne, apparemment.

Les matchs à surveiller ce soir :

Cavs – Bulls

– Bulls Pacers – Thunder

Rockets – Jazz

– Jazz Mavericks – Pistons

Kings – Wolves

Rappel concernant la Lottery :