La course aux Playoffs : les Blazers sont passés à un Paul George près de la victoire, attention car dans le rétro… les Mavs ont la dalle

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hawks – Magic : 112-96

Knicks – Hornets : 109-97

Pelicans – Nets : 129-134

Blazers- Clippers : 112-113

Kings – Wolves : 120-134

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Knicks : on en parlait hier, le calendrier à court-terme des Knicks pourrait les mettre très bien en vue des Playoffs et, cette nuit, c’est donc une première étape qui a été validée par le Thibodeau squad avec une victoire virile face aux Hornets, concurrents directs pour les places d’honneur à l’Est. C’est solide, y’a rien à redire, et ça repart dès ce soir face aux… Hawks. Miam.

Mauvaise opération du jour – Blazers, Hornets, Pelicans : forcément, les Hornets, on en parlait à peine plus haut. Plus à l’Ouest ? Joli coup dans l’eau de Blazers qui ont longtemps mené face aux Clippers mais qui se sont finalement fait cueillir dans le money time, alors que les Pels ont quant à eux subi le coup d’accélérateur de Kyrie Irving. Portland ? La défaite laisse Dallas y croire pour la sixième place. New Orleans ? Encore un effort et même le play-in se regardera à la télé.

Les affiches du soir

Sixers – Suns

Wizards – Warriors

Raptors – Nets

Knicks – Hawks

Spurs – Heat

Clippers – Grizzlies

Blazers – Nuggets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Bulls

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Hawks – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Bulls

Jazz – Mavericks, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Mavericks ou Grizzlies

Clippers – Blazers

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Mavericks – Grizzlies et Warriors – Spurs