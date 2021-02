Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et un duo qui ne cessera de performer qu’en 2073

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? La meilleure défense de la ligue perd un rempart, un Saddiq cartonne les Celtics, les Daims préfèrent l’électro au Jazz et le Monténégro rappelle qu’il existe.

– Les rencontres de la nuit

Hornets-Timberwolves : 120-114

Wizards-Knicks : 91-109

Hawks-Spurs : 114-125

Mavericks-Pelicans : 143-130

Bulls-Clippers : 106-125

Celtics-Pistons : 102-108

Nuggets-Thunder : 97-95

Jazz-Bucks : 129-115

Lakers-Grizzlies : 115-105

Blazers-Cavaliers : 129-110

Kings-Magic : 112-123

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

30 points.

7-7 from deep.

30 points. 7-7 from deep. Both career highs. Saddiq Bey.

Good luck trying to stop Luka Doncic when his jumper is falling like this.

WHATCHU DOIN TERRY? Rozier just dropped 41 on the Wolves.

"He's in great spirits, extremely positive" Julius Randle updates us on how Mitchell Robinson is feeling after his injury

– Le Top Pick en TTFL : Luka Doncic

– Les rencontres de la nuit

21h : Suns – Sixers

1h30 : Hawks – Pacers

2h : Knicks – Rockets

2h30 : Warriors – Nets

3h : Jazz – Heat

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.