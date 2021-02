NBA Top 10 : Rudy Gobert démonte Giannis Antetokounmpo avec un poster à la sauce grecque

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Rudy Gobert à l’affiche. C’est assez rare pour qu’on le mentionne, donc profitons-en !

#10 : on roucoule son basket côté Jazz. Le collectif paie toujours et la belle circulation de balle des Mormons se conclut par un tir à 3-points dans le corner de notre fermier préféré, Joe Ingles, après un renversement de Donovan Mitchell. Propre !

#9 : Trae Young lâche un cross dévastateur sur Lonnie Walker IV, complètement déboussolé. Même pas le temps pour le jeunot des Spurs de tenter de revenir que le lutin d’Atlanta a déjà dégainé du parking. Bingo !

#8 : essayez de fermer la porte à Zion Williamson et il la fracassera. C’est un peu ce qu’a découvert Kristaps Porzingis avec sa défense douteuse sur le beau bébé des Pels. Ça se termine avec un dunk bien sale malgré la faute du Letton.

#7 : Lonzo Ball s’est lui aussi perdu après avoir tenté de défendre Luka Doncic après un écran. Steven Adams avait la flemme de sortir de sa tanière donc le Slovène s’est retrouvé bien trop seul pour ne pas dégainer derrière l’arc après son step-back. Ficelle !

#6 : Ivica Zubac nous fait du Nikola Jokic. Placé en tête de raquette, l’intérieur des Clippers sert bien Kawhi Leonard après un démarquage vers le cercle. Le Fun Guy conclut avec autorité dans une raquette des Bulls un peu trop ouverte à notre humble avis.

#5 : LaMelo Ball envoie Bismack Biyombo sur Mars (c’est tendance en ce moment apparemment) et surtout sur le front de Karl-Anthony Towns grâce à une nouvelle passe millimétrée. On savait le cadet des Ball ultra-chaud, mais de là à régaler Biyombo, faut le faire !

#4 : Daniel Theis a un peu trop pris la confiance. Juste avant de monter au dunk, l’Allemand a trouvé sur sa route un Jerami Grant sortant de nulle part pour lui coller une tartine et lui rappeler le respect. Violent !

#3 : superbe passe dans le dos de Jamal Murray pour un Paul Millsap en mouvement vers le cercle. Pas aussi simple que ce qu’on pourrait penser et très propre !

#2 : regroupez Marc Gasol, son QI basket et ses qualités de passe, ainsi qu’un LeBron James qui coupe ligne de fond comme un train de marchandises. Vous avez tous les éléments pour comprendre que l’Espagnol a régalé son patron, qui ne s’est ensuite pas gêné pour envoyer un tomar.

#1 : à la suite d’un service de Joe Ingles, Rudy Gobert envoie un gros poster dunk bien féroce sur la tronche de Giannis Antetokounmpo. C’est ça qu’on aime !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.