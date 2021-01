Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et un Stephen Curry phénoménal qui nous ramène en 2016

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Un game winner à Detroit, un choke de MVP à Brooklyn, des Lakers qui déroulent, Facundo Campazzo qui montre le bout de son nez, les Clippers qui assurent in extremis et Stephen Curry de retour dans la stratosphère. Une bien belle nuit, on est d’accord.

– Les rencontres de la nuit

Pistons-Celtics : 120-122

Nets-Wizards : 122-123

Grizzlies-Lakers : 94-108

Wolves-Nuggets : 109-124

Spurs-Jazz : 109-130

Bulls-Mavericks : 118-108

Suns-Clippers : 107-112

Warriors-Blazers : 137-122

– Ce qu’il fallait retenir

Les Pistons ont vendu chèrement leur peau face au monstre à deux têtes des Celtics.

Jayson Tatum a planté un nouveau game winner.

Killian Hayes et Sekou Doumbouya ont été bons, ça commence à prendre.

Blake Griffin et Derrick Rose ont été nuls, ça commence à faire.

Kevin Durant retrouvait Russell Westbrook.

Et les Wizards ont tapé de bien trop tendres Nets.

Les Lakers continuent tranquillement leur chemin face à des équipes de Domino’s Ligue 2.

Zach LaVine a pris feu en première mi-temps face aux Mavs, et Coby White a pris la suite en deuxième.

Luka Doncic n’a pas joué.

Et quelque chose nous dit qu’il sera compliqué de gagner des matchs avec Jalen Brunson comme leader.

Même si on aime bien Jalen Brunson.

Les Clippers ont mené de 31 points face aux Suns et ils ont failli perdre.

Paul George a été très fort.

Paul George s’est embrouillé avec Devin Booker.

Nicolas Batum a encore assuré dans son rôle de 3 and D.

Stephen Curry a atomisé les Blazers dans un récital paranormal digne de ses plus belles années.

– Le top pick en TTFL : Stephen Curry

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le programme de ce soir

Magic – Cavs

Sixers – Hornets

Hawks – Knicks

Heat – Thunder

Raptors – Celtics

Rockets – Mavericks

Bucks – Pistons

Pelicans – Pacers

Warriors – Kings

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 que l’on vous souhaite une fois de plus merveilleusement belle, que l’on souhaite à tout le monde meilleure que la précédente. Tout simplement, pour commencer.